◆バスケットボール男子 アジアカップ 日本９９―６８シリア（６日、ジッダ）

５４年ぶりアジアの頂点へ、ホーバスジャパンがグループリーグ初戦を快勝で飾った。世界ランク２１位の日本は同７１位のシリアに９９―６８で勝利。目標のグループリーグ１位通過へ好発進を切った。

テーブス海（Ａ東京）、馬場雄大、ジョシュ・ホーキンソン（ＳＲ渋谷）、富永啓生（北海道）、吉井裕鷹（三遠）が先発。吉井が先制のシュートを決めると、序盤から日本のペースに。第１クオーター（Ｑ）中盤には一気に４人を交代。ジェイコブス晶（フォーダム大）はコートに入った直後にゴールを奪ったが、その後はターンオーバーが多くなった。終了間際には富樫勇樹（千葉Ｊ）が３ポイントを決め、１８―１３で終えた。

第２Ｑは吉井が３ポイント（Ｐ）シュートを決めるも、相手に４連続でゴールを奪われ、２１―２４に。トム・ホーバス・ヘッドコーチはタイムアウトを要求。２２―３２とされたが、ホーキンソンがダンクを決め、西田優大（三河）が３Ｐを決め、差を詰めた。流れを引き寄せたかったが、思うようにシュートが決まらず。３２―４１で前半を終えた。

第３Ｑは序盤から吉井が躍動。ホーキンソンの体を張ったディフェンスの直後に３Ｐを決めると、相手ボールをスチールしてそのままネットを揺らした。さらにその直後３Ｐを決め、約１分間で８得点をマーク。４０―４１と一気に追いついた。その後は徐々にシュート成功率が上がり、馬場が左コーナーから３Ｐを決めた。徐々に日本らしい速いバスケを展開していき、６０―５１とした。

第４Ｑは完全に日本ペースに。吉井、富永、ホーキンソンが３連続で決めると、７０―５３から富永がこの日初めて３Ｐを成功させた。その後も富永、富樫が３Ｐを成功させ８１―５８と目標の８０点に到達。その後もホーキンソンが立て続けにゴールを決め、両チーム最多２６点と活躍。そのまま押し切り、初戦を快勝とした。

参加１６チームが４組に分かれて１次リーグを戦う。世界ランク２１位の日本はＢ組に入り、８日にイラン（同２８位）、１０日にグアム（同８８位）と対戦。各組１位が８強入りし、２、３位は準々決勝進出を懸けて決勝トーナメント１回戦に臨む。