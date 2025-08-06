＜シングルマザーに捨てられた＞いとこの娘が私の実家に預けられている。面倒を見ている母が限界で…
親戚付き合いのトラブルはなるべく避けたいのは当然でしょう。しかしみなさんの近くにも、「遠い親戚」という名の厄介なトラブルメーカーがいるかもしれませんね。しかもその相手が「やめてほしい」と言いづらい相手だったら、頭を悩ませてしまうかもしれません。今回の投稿者さんは「いとこの娘さん」という、一見すると関係性がやや遠めの女の子の行動に困っているようです。
『いとこの娘さんが私の実家に入りびたっていて、困っています』
いとこの態度は無責任！
いとこは親として、ちゃんと子どもの面倒を見なよ
『厳しい言い方になるかもだけど、いとこは好きな男性と同棲してしかも妊娠中。頭のなかがお花畑になってるんじゃないかな……。娘さんと交際相手を比べて交際相手を選んだんだよ。投稿者さんのお母さんは身体的に大変だし、中途半端な対応になってしまったらかえって娘さんが可哀想な気がするなぁ……』
『何を遠慮してるの。母親なんだから子どもを育てるのは当然よ。可哀想だけど、娘さんの親はそのおかしなことをしてるいとこだよ。いとこに「しっかり子どもを育てろ」とこっぴどく叱ってもいいよ』
同じ母親として、ママたちからはいとこに対して非常に厳しい意見が寄せられました。現在のいとこは新しい生活と生まれてくる子どもにばかり意識が向いていて、今いる娘さんのことを置き去りにしていると考えられてしまったのでしょう。またいとこが母親としての責任をはたしていないことを指摘する声もありました。子どもを育てることは親の当然の義務であり、それを他者に一方的に押し付けることは許される行為ではありません。今回のトラブルは、まさにいとこの無責任な態度にあるというのがママたちの意見なのですね。
直接ハッキリ言ってみたら？
『「いとこと8歳児にお母さんの体力が限界だから、もう家に来ないで」って言っちゃえば。それでも来るなら、「施設に引き取ってもらうよう連絡するよ」って話すしかないんじゃない』
いとこにLINEで伝えてもスルーされてしまう状況となると、投稿者さんが疲弊するのは当然です。しかし今回の状況を打開するためには、いとこに直接ハッキリと意思表示をするほうがいいかもしれません。これは単に投稿者さんの気持ちを伝えるだけでなく、お母さんの健康と安全を守るための非常に重要な一歩となりそうです。
然るべき機関に相談してみよう
『いとこがすべて悪いのは大前提で、児相に相談もアリだと思う。現状、育児を放棄して不登校で放置されて居場所がないってことでしょ？ 母子手当や育児手当も親であるいとこがもらってるはず。お母さんと娘さんのために、行政に間に入ってもらって助けてもらおう』
『母親に放置されてる現状で、頼れる家にも行けないとなったら娘さんはかわいそう。だけどこのままじゃ最悪、お母さんが倒れちゃう。お母さんの体のことと娘さんの安全を考えるなら、児相に相談がベストな気がする』
いざ児相（児童相談所）に相談するとなると、ためらってしまう人も少なくないでしょう。しかしママたちからは「児相に相談するのがベスト」という意見があがりました。娘さんが現在、言ってみれば育児放棄の状態。不登校で居場所がないという現状は、まさに児相が介入すべき事態だと考えられたのでしょう。
『もし投稿者さんのお母さんが体調を崩して入院とかになったら、今度は投稿者さんが娘さんを預かるの？ どこかで線引きは必要。少なくとも投稿者さんもお母さんも、娘さんの育児に関する権利はないわけでしょ。それなら児相に入ってもらってこれから先どうするか決めたほうが、娘さんのためにもなるよ』
この状況をずっと続けるわけにはいきません。どこかで線引きをしなければいけないでしょう。もしこのままお母さんに育児を押し付けられる状態が続きお母さんが体調を崩せば、今度は娘さんが投稿者さんの家に入りびたるようになるかもしれません。そうなる前に何か手を打つべきでしょう。
今回の問題は投稿者さんやお母さんだけで抱え込むにはあまりに重いものです。ご自身の心身の健康を守りながら、いとこの娘さんにとっても最善の道を見つけるために、外部のサポートを積極的に活用することを検討するのがいいかもしれません。