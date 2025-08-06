妻が意識障害でICUに…排泄を制御できない状態にショック｜妻だって死にます！【ママリ】

このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第18話をごらんください。

妻の入院先からの連絡を受け、急いで病院に駆けつけた夫。ツマ子は意識障害を起こしている重篤な状態で、ICUに入り24時間体制で監視していることを告げられます。理解が追いつかないまま書類を記入する夫に、さらに衝撃的な事実が突きつけられます。

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

©kamiya.tsukami

昼まで普段通りに会話できていたツマ子ですが、意識障害を起こし、ICUに入るほどの容態になっていました。さらには排泄のコントロールもできず、想像以上の状態に夫はショックが隠せません。



ベッドに横たわって点滴につながれ、ぼんやりした様子のツマ子。事態の深刻さが伺えます…。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）