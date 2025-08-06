（C）Yuko Higuchi

カプセルトイ「PUTITTO ヒグチユウコ」が、全国のカプセルトイ売り場で2025年8月8日（金）から順次発売される。

画家・絵本作家として高い人気を誇るヒグチユウコの描く魅力的なキャラクターたちが、コップのフチに引っかけて遊べる「PUTITTO」シリーズになった。

ラインナップはお馴染みの「ニャンコ」や「ギュスターヴくん」、「ひとつめちゃん」、そして個性豊かな「ツチグリぼうや」、「テアシオカヒトデ」、「アノマロ」などヒグチユウコワールドを彩る全6種。

それぞれのキャラクターは、引っかけたときのバランスや存在感にこだわり丁寧に造形されており、まるで彼らがいつもそばにいてくれるような感覚を味わえそう。
マグカップやグラスなど、様々なアイテムに引っかけられるようサイズにも工夫を凝らし幅を持たせている。

ヒグチユウコの世界観を、ぜひ身近なところでお楽しみを。

