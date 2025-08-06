実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が6日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演。小泉進次郎農相が視察した、貯水率が低下した農業用水のため池への給水作業について言及した。

ゲスト出演した自民党・進藤金日子参院議員は、農水省の“渇水対策3本柱”について説明。「MAFF-SAT（災害緊急派遣チーム）の派遣」「給水車党の活用（国土交通省と連携）」「ポンプ、番水等の諸経費補助（50％）」を挙げ「政府のなかでも、できることはなんでもやらなければいけない」と語っていた。

そこで、ひろゆき氏は「（給水車で）全体の田んぼの何パーセントをカバーできるという話でやってるのか、それともパフォーマンスでやってるのかどっちですか?」と質問。進藤氏が「何％というところまでは見てないと思います」というと、ひろゆき氏は「じゃあ、パフォーマンスでやってるっていうことですよね?」と返した。

また「どれくらいの声が上がってるかも分からないし、全体の％も分からないと。効果があるならば普通数字をベースにやりますよね。なんでパフォーマンスって認めちゃいけないんですか?」と迫る場面も。

進藤氏は「パフォーマンスって見る向きもあるかも分からないですけど。私は政府の人間ではないので、詳細なデータは持ち合わせていません。政府の中で整理しながら対応しているんじゃないかなと。それ以上詳しくお答えできずに申し訳ございません」としていた。