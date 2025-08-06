「中日２−３阪神」（６日、バンテリンドーム）

阪神が中日に逆転勝ちした。１点を追う八回、佐藤輝の左前適時打で同点に追い付くと十回、大山の押し出し死球で決勝点を奪った。連勝で優勝に向けたマジックナンバーは「３２」。５球団で唯一、負け越していた中日との対戦成績を７勝７敗の五分に戻した。

試合は二回、先発の村上が１死三塁のピンチを招くと、石伊に先制の適時二塁打を浴びた。同点の五回には１死から上林に勝ち越しソロを被弾。六回は２死二塁で石伊を空振り三振と意地を見せたが、七回に代打を送られた。

「全体的にストレートの走りもよかったですし、低く集める意識で投げることができました。ただタイムリーもホームランも大事な１球を投げミスしてしまったので、そこは反省して次回登板には修正できるようにしたいです」

６回６安打２失点で降板。負けは消えたが、２桁勝利は次回以降にお預けとなった。今季は中日戦に３試合登板し、２勝０敗、防御率１・２９と好相性だったが、この日は白星を手にすることはできなかった。

一方、打線は柳に苦戦。１点を追う三回、１死から熊谷が中前打。村上が犠打で得点圏に進め、近本の左前適時打で同点に追いついた。さらに１点を追う八回には先頭の近本が、藤嶋から右翼線を破る二塁打でチャンスメーク。これがこの日３本目の安打で、７月９日の広島戦（４安打）以来、リーグトップの１２度目の猛打賞となった。

さらに中野が犠打で三塁に進めると、森下は空振り三振に倒れたが、２死から佐藤輝が初球、外角低めのスプリットを左前に運んだ。佐藤輝は前日５日の同戦でも２点を追う八回、起死回生の２８号逆転３ラン。優勝に向けて４番の活躍が続いている。