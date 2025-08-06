ONŪMOREのブラが叶える、心地よさと美しさの両立とは？

「ネットで下着を買うとき、サイズに迷ったことはありますか？」ONŪMORE（オンユーモア）が実施したアンケートでは、実に87.2％の女性が「ある」と回答。そんな“サイズ不安”に寄り添うように登場したのが、『お家フィッティングサービス』です。兵庫県豊岡市発のランジェリーブランドONŪMOREは、心と体の変化にそっと寄り添うノンワイヤーブラで注目を集めています。本記事では、その魅力と人気の秘密をたっぷりご紹介します。

お家で気軽に♡フィッティング体験

「本当に自分に合うサイズがわからない…」という声に応えて、ONŪMOREでは『お家フィッティングサービス』を展開中。

M・L・LLの3サイズの中から、気になる2サイズを無料で自宅に取り寄せて、実際に試着が可能。肌触りやフィット感まで、普段の洋服に合わせてじっくり確認できるのが嬉しいポイントです。

しかも、送料・返送料はどちらも無料。購入義務もないので、安心してお試しできます。買う前に“感じて選べる”新しい下着選びが、今、大人女性たちから注目を集めています。

Y’s秋冬コレクション2025発売開始、洗練と機能を纏う最新作

乳がん経験から生まれた優しいブラ

ONŪMOREは、代表・山本しのぶさんの乳がん治療後の体験から誕生したブランド。

放射線治療後にワイヤーブラがつけられなくなったことで、心地よさ・機能性・美しさすべてを兼ね備えた下着の必要性を痛感したのだそう。

その想いから生まれたのが、ノンワイヤーなのに美しく整う構造設計。

特許申請中の「バナナボート構造」や「三日月パネル」「ワンバスト構造」など独自技術により、まるでオーダーメイドのようなフィット感を実現しています。

素材にもこだわり、カップ内側にはオーガニックコットンを採用。レースは“レースの女王”と呼ばれるリバーレースを贅沢に使い、大人の品格を添えています。

ラインナップ全紹介♡サイズもカラーも豊富

ONŪMOREの人気シリーズ「Oblige（オブリージュ）」では、下着に妥協したくない女性のために、多彩なデザイン・カラー・サイズ展開を用意しています。

Obligeノンワイヤーブラジャー



価格：18,480円（税込）

サイズ：M／L／LL（カラー：ピュアホワイト／リッチブラック／アクアブルー／カーマインレッド／ネイビーブルー）

Obligeショーツ



価格：8,250円（税込）

サイズ：M／L／LL（カラー：ピュアホワイト／リッチブラック／アクアブルー／カーマインレッド／ネイビーブルー）

Obligeチュールノンワイヤーブラ



価格：16,280円（税込）

サイズ展開：M／L／LL（カラー：コルクベージュ、ロイロブラック）

Obligeチュールショーツ



価格：6,050円（税込）

サイズ：M／L／LL（カラー：コルクベージュ／ロイロブラック）

“ラクなのに、きゅっと整う”を体感して♡

ONŪMOREのブラは、「ノンワイヤー＝ラクだけど頼りない」というイメージを覆す存在。締め付けず、でも美しく整える、そんな理想の着け心地を求める女性たちから、支持を集めています。

そして、納得して選べる『お家フィッティングサービス』も魅力のひとつ。

「着けてみないとわからない」という声に真摯に向き合ったONŪMOREの姿勢が、まさに“女性の味方”そのもの。あなたも、自分の心と体が喜ぶ1枚に出会ってみませんか？