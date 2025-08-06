◆ロッテ3―12ソフトバンク（6日、ZOZOマリン）

ソフトバンクの大津亮介投手が6回2失点の好投で今季2勝目を手にした。6回7安打2失点、2奪三振。

初回は内野安打2本と四球で2死満塁のピンチを招くも、佐藤都志也を中飛に打ち取り無失点でしのぐ。2回も1死一、二塁と、再三得点圏に進めながらも無失点と粘りの投球を見せた。

味方が援護点を挙げた3回以降はテンポよく相手を打ち取り無失点を継続。6回に2死から山口航輝に2ランを許したが、追加点は与えなかった。

大津は降板後、「序盤は自分のミス（ベースカバー）や、四球などもあり、苦しい投球になってしまいましたが、早い回から野手の方が援護してくれたお陰で、中盤からは自分らしい投球ができたと思います。6回のホームランを打たれた場面は、悔いが残るボールになってしまいました」と反省のコメント。その上で「次の登板ではしっかりと低めにボールを集め、悔いが残らない投球をしたい」と巻き返しを誓った。

それでも7月21日の西武戦からこれで3試合連続でクオリティースタート（6回以上投げて自責点3以下、QS）に。安定感ある投球でチームを勝利に導いた。