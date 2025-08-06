タレントの武井壮（52）が6日放送のテレビ東京「何を隠そう…ソレが！」（水曜夜9・00）に出演。超人アスリートとして、女子バスケ界を震撼させた中国の18歳・張子宇（チャン・ツーユウ）を紹介した。

18歳の張子宇の身長は2メートル26。昨年出場したU−18女子アジアカップで、日本相手に44得点14リバウンドと圧倒的な活躍を見せて話題となった。

武井はシュート成功率にも言及。「だいたいNBAのトップ選手でも50％いけば、とてつもないシュート成功率だと言われてるんですよ」と前置きしたうえで、「70％」であることを伝えた。

チームメートと並んだ写真や実際にプレーする映像にスタジオ出演者らは驚がく。「さまぁ〜ず」大竹一樹は「なかなかいないよね、こんな大きい人」と目を見開き、MCの内村光良も「小学生のゴールの高さ」と驚いた。

番組内では身長2メートル26は、ジャイアント馬場の2メートル9、アンドレ・ザ・ジャイアントの2メートル23を上回る数字であることも説明された。武井は「張子宇選手はなんと小学6年生で2メートル10あった。だから、細かいこと言うと、小学6年生の女子が馬場超えです」と解説し、「恐ろしくないですか」と訴えた。