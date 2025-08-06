夏休み中の中高生たちが、裁判官や検察官などになりきり、本番さながらに刑事事件の「模擬裁判」に挑戦しました。

6日から2日間にわたり都内の大学で行われる「模擬裁判」の体験イベント。

初日の6日は中学生から高校生までおよそ25人が参加し、裁判官や検察官、弁護人などの役割を担い、現役の裁判官と共に、殺人未遂に問われている被告の架空の刑事事件について、真剣に“審理”していました。

検察官役の中学生の参加者

「脅すつもりはあったけれども傷つけるつもりはなかった、被害者を？」

弁護士役の高校生の参加者

「ナイフをだされてからどの程度、会話のラリー、言い合いがありましたか」

中には、愛知や静岡など遠方から参加したという人も。

愛知県から参加した中学1年生

「私は弁護士役をやったんですが、実際は被告人とかと色々気持ち考えながらとか、優しい面とか多くて素敵な仕事だと思いました」

主催者は、企画の背景には法曹の世界を目指す若者が減っている現状があるといいます。

司法教育支援協会代表 熊田彰英弁護士「司法というものに対し関心をもつきっかけにしてほしいのが一点。実際に裁判というのは難しいし、悩むものだし、重いものだとできるだけ実体験してもらいたい」