芸能事務所・ケイダッシュの川村龍夫会長の通夜が5日、東京・護国寺で営まれ、同事務所に所属するタレントの堺正章さんが参列し、長年ともに働いた川村代表の人柄が分かるエピソードとともに川村会長への思いを明かしました。

堺さんは川村会長を「非常に器に大きい人間だった」と振り返り、「その器の中に入って我々なりに切磋琢磨（せっさたくま）して、“明日はどうなるんだ”っていう必死さより夢を見させてくれる、そういうタイプの男だった」としのびました。

■川村会長は「“無”から“有”を生むことに才たけた人間」

さら川村会長の人柄について聞かれると「彼はおもしろい人間でね、思い込みがすごく強い男」と話した堺さん。「買い物の帰りに雨が降っていて急いで乗った車が、家とは全然違う方向へ行くから『お前、何年俺の運転手やってんだ』と後頭部をちょっとたたいたら全然違う運転手だった。思い込みが激しい」と昔、夜に電話で聞かされたという川村会長の人柄が分かるエピソードを披露。

そして「イメージってすごく大事な世界。そういう意味で彼は非常に芸能界に向いている“無”から“有”を生むことに才たけた人間だった。もっと新しい人を輝かせてほしかった」と思いを明かしました。

また、通夜には他にも高橋克典さん、渡辺謙さん、和田アキ子さんら多くの著名人が参列し、川村会長との別れを惜しみました。