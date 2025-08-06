◇セ・リーグ 巨人2―0ヤクルト（2025年8月6日 東京D）

巨人の2年目左腕・森田駿哉投手（28）が6日のヤクルト戦（東京D）でプロ初先発登板。6回2安打無失点と一度も三塁を踏ませない快投で待望のプロ初勝利をマークした。

最後を締めくくった守護神マルティネスから記念球を受け取り、笑顔がはじけた。その後に上がったお立ち台でファンにも披露した28歳左腕。「昨年、何もできなかったので、今年は…と思って。なかなかシーズン序盤は2軍だったんですけど、ここでしっかりと一つ結果を出せて良かったかなと思います」としみじみと語った。

富山商、法大、Honda鈴鹿を経て2023年ドラフト2位で巨人入り。社会人では5年間プレーし、プロ2年目ながら岡本、岸田らと同学年にあたる。

当然ながら即戦力として期待されたが、入団1年目の昨季は4月に左肘手術を受けた影響で2軍でも3試合登板にとどまり、1軍登板なし。ドラフト同期の1位・西舘、3位・佐々木が1年目の開幕から1軍でプレーする姿をうらやましく見つめるしかなかった。

井上、西舘、グリフィンと先発ローテーション投手が3日連続で出場選手登録抹消となる緊急事態で訪れた今回のチャンス。リリーフ2試合を経ての初先発に「まさかこんな早くチャンスをもらえると思ってなかったので。ちょっと不安もあったんですけど、指名していただいたんで、しっかりと結果を出したいなと思って準備することができたかなと思います」と振り返る。

4万1943人の大観衆を飲み込んだ本拠・東京ドームでの初先発マウンド。「メチャクチャ緊張したんですけど、しっかりと1人目からバッターと勝負できたと思うので、それが結果としてゼロで抑えられたのかなと思います」。初回、1番・赤羽を一ゴロに打ち取ったかに思えた打球を捕手登録の一塁・大城卓が後逸し、犠打で1死二塁といきなりピンチを背負ったが、内山、村上の3、4番コンビを連続三振に仕留めて無失点。6イニングにわたってスコアボードに「0」を並べ続けた。

「まだまだ課題もたくさんあると思うんですけど、今日できることはしっかりできたのかなと思います」。村上との対決については「しっかりインコース使っていかないと抑えられないと思ってましたし、自分もインコースを攻めていくのが武器のピッチャーなので。しっかりと勝負できたのかなと思います」と落ち着いた声で言い切った。

7回以降は田中瑛、大勢、マルティネスのリリーフ陣がそろって無安打無失点投球でつないだ。「みんな頼もしいピッチャーが後ろにいますし、しっかりと応援することができたのかなと思います」とベンチ最前列で見届けた終盤についても語った背番号47。

「昨年、自分以外の同期が1軍でプレーする時もありましたし、僕だけ2軍っていうこともあったので、凄い悔しい思いをたくさんしたんですけど。ケガをしている時もトレーナーの方がたくさん治療してくださいましたし、コーチの方々にもいろんな指導をしていただいたので、今日まずここのグラウンドに立ててたのかなと思います」と感謝も忘れない。

スタンドには両親や多くの友人も駆け付けて見守った。「情けないピッチングはしたくないと思ってましたし、5回にビジョンで友人が映ってくれたので凄い力にもなりましたし。両親にも少しいいところが見せられたかなと思うので。でも、まだこれから続くのでしっかりとまた頑張っていきたいなと思います」と感慨深そうに語った。

改めて両親や友人への思いを聞かれると「本当につらい時も、あんまり調子が良くない時でも、凄い温かい声援だったり、温かい言葉をずっとかけてもらってきたので、それが凄い励みになりましたし、これから自分が少しずつ結果を出して恩返しできたらなと思ってます」と森田。

今後に向けては「しっかりと今日の反省はまだたくさんあるので、反省をして、明日からまた次の登板に向けてしっかりと準備をして、また勝利に貢献できるように、いいピッチングができるように頑張っていきたいと思います」。オールドルーキーから始まったプロ2年目での初勝利。最後まで落ち着いた口調のなかに喜びをにじませる28歳だった。