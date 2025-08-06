一軒家をサプライズ購入!? 夫の思い付きに波乱の予感【なんで怒るの？ 俺なにかした？ Vol.62】
※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。
■これまでのあらすじ
妊娠中にもかかわらず冷たい態度を取り続けた夫に限界を感じ、妻は家を出ます。母と妹の言葉でようやく自分の過ちに気づいた夫は、妻のもとを訪ね必死に謝罪。「2人を愛している」と懸命に伝える夫の言葉に心を動かされた妻は、再び傷つけられた時は即離婚という条件つきで再構築を受け入れます。辛い思い出ばかりのあの家には帰りたくないという妻の願いに、夫は「家を建てよう」と覚悟を示します。新たな生活へ踏み出した2人でしたが、その矢先に再び不穏な空気が…？
妊娠中にもかかわらず冷たい態度を取り続けた夫に限界を感じ、妻は家を出ます。母と妹の言葉でようやく自分の過ちに気づいた夫は、妻のもとを訪ね必死に謝罪。「2人を愛している」と懸命に伝える夫の言葉に心を動かされた妻は、再び傷つけられた時は即離婚という条件つきで再構築を受け入れます。辛い思い出ばかりのあの家には帰りたくないという妻の願いに、夫は「家を建てよう」と覚悟を示します。新たな生活へ踏み出した2人でしたが、その矢先に再び不穏な空気が…？
■家をサプライズプレゼント…？
■担当になった女性は…
夫は、新居を妻へのサプライズプレゼントにしようと心に決めていました。一人で住宅展示場に足を運び、妻に内緒で家を建て始める光景を思い描き、「きっと喜んでくれるはず」と期待を膨らませます。
そんな中、案内してくれた女性の笑顔に、ふと胸がときめいてしまう場面も…。
本来なら夫婦で意見をすり合わせるべき家づくり。特にメインで家事や育児を担うであろう妻の希望を尊重することはとても大切ではないでしょうか。
それなのに、サプライズで進めようとする夫の行動には、まだ妻の気持ちを十分に理解していない様子が感じられますね。
(まるき八郎)