「天皇杯・４回戦、神戸２−１東洋大」（６日、ノエビアスタジアム神戸）

神戸が東洋大との大激闘を制し、４年連続の８強進出を決めた。

先制パンチは神戸。前半１２分にＦＷ小松が右から折り返しのパスをＭＦ井出に送り、ゴール左に決めて先制に成功した。しかし、その後は互角の展開。前半３６分には東洋大のＤＦ山之内が左サイドから仕掛け、神戸ＭＦグスタボクリスマンとの追い比べを制してゴール前へクロスを送ると、ＭＦ湯之前が左足で枠を捉え、同点に追いついた。

１０日のリーグ戦・町田戦を見据え、サブメンバー主体の先発メンバーで挑んだ神戸だったが、後半はたまらず主力を投入。ＦＷ佐々木、宮代、ＭＦ扇原、ＤＦ永戸、山川が途中出場したが、それでも東洋大の守りを崩しきれなかった。

延長戦に突入後も両雄なかなか決勝点を決めきれず。しかし、延長戦後半の追加タイムに右サイドから大きなクロスを東洋大ＧＫが前に出て直接防ぎに懸かるもボールがこぼれ、宮代が頭でゴールに流し込んだ。

東洋大は２回戦で柏、３回戦で新潟撃破と２戦連続の番狂わせを起こしたが、最後はＪ１王者に大健闘も一歩及ばなかった。