「オレたちがいれば心配ゴム用！」男のたしなみ 東京0．03！？：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜1時50分）8月2日（土）放送は、東京03お助け企画第2弾「東京03をアップグレードしてあげよう」。東京03（飯塚悟志、豊本明長、角田晃広）の新たな一面を引き出すため、どぶろっく（森慎太郎、江口直人）と、ニッポンの社長（辻皓平、ケツ）が新作コントを作る。
結成22年、単独ライブに4万人動員する日本一のコント師・東京03。また、角田は、話題となったドラマ「ホットスポット」（日本テレビ系）で放送文化基金賞演技賞を受賞し、俳優としても評価が高い。
今年も絶好調の東京03だが、「まだ心配なんですよ」という矢作兼（おぎやはぎ）。今年の単独ライブに、前回の同企画で誕生したビスケットブラザーズ作の新キャラ“飯塚ゴブリン”のネタが入ってないことに不満があるよう。
すると、ネタ自体は採用していないものの、前回の企画を踏まえて「今回の単独、ちょっと設定の幅広がってるからね」と飯塚。この企画から影響を受け、「秘密組織とかやってるからね」と、新たな部分を見せているとのこと。
とはいえ、まだまだコントの幅が広いとは言えない東京03の将来が心配。今回は、3人の新たな可能性を引き出してくれる助っ人として、どぶろっく、ニッポンの社長の奇才2組が東京03のための新作コントを作成。
「キングオブコント2019」王者・どぶろっくは、東京03の「大人の魅力」「角田さんの音楽センス」をもっと使った方がいいと、音楽ネタを。
オールディーズ風スリーピースバンドが演奏するのは、ゴーゴー風の曲「東京OH!03」。
どんな時だって、これさえあれば心配ゴム用！
東京03ならぬ、東京0.03!?
矢作は「全国のキャバレー回れるでしょ」と絶賛するが、飯塚は「これ、コンドームのCMでしょ」。すると劇団ひとりが「単独でやって、物販で売ったらすごいよ」とグッズ化の提案も。
「ダブルインパクト」初代王者・ニッ社は、「コントを通じて飯塚さんのコンプレックスを解消できたら」と辻。
銭湯で体を洗っていた飯塚は、周囲をウロウロする清掃スタッフの女性（豊本）に「ち◯ち◯見てんじゃねぇよ！」と激怒。
清掃スタッフは「見てない」と否定するが、飯塚はしつこく責める。
そこに、もう一人の清掃スタッフの女性（角田）が現れる。彼女の言葉にコンプレックスを昇華させた飯塚は…!?
飯塚が号泣するラストシーンに、スタジオ一同爆笑＆スタンディングオベーション！
コントを終えた飯塚は「俺、そんなないよコンプレックス、別に普通だと思うけど」と否定するが、ケツは「同じコンプレックスを持った全国の方に勇気を与えた」と決めつけるのだった。
さらに、コントを作ってくれた2組へ、お気に入りのボツキャラを飯塚のツッコミで復活させる「お礼のコント」をプレゼント。固まっていないキャラでボケまくる2組に、飯塚のボヤキが止まらない!? 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
