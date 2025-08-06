8月13日（水）「上田と女が吠える夜」自分の容姿や性格がを他人と比べて劣等感を感じちゃう…でも今日はコンプレックスを話して乗り越えていこう！「コンプレックス告白SP」
8月13日(水)「上田と女が吠える夜」
自分の容姿や性格がを他人と比べて劣等感を感じちゃう…
でも今日はコンプレックスを話して乗り越えていこう！
「コンプレックス告白SP」
誰もが持つ見た目や性格のコンプレックス…
人に伝えたら意外と楽になったり欠点じゃなかったりするかも！？
コンプレックスを共有して明るく乗り越えろ！
▼m-flo LISA「眉毛に白髪を見つけて…」ふと気づいたらの白髪問題
▼IKKO「顔の大きさを隠すためのボブヘアー！」悩みなんて背負い投げ！
▼星野真里「友達がいない…」ママ友はどこまで友達なの？
▼柏木由紀「“ダックスフントみたいな体”と言われて…私なりの解決法」
▼モモコグミカンパニー「背が低くてナメられた」学生時代のトラウマ
▼竹内由恵「足が大きくて靴がない…」いとうあさこも共感！足のサイズ25cmの悩み
▼川村エミコ「存在がナメられてる？」バス停でバスも止まってくれない、なぜ？
▼大久保佳代子「顔のくすみが気になる」白い場所を選んでいたら…
▼いとうあさこ「髪の毛が年々細くなる」太くて多い毛量だったのに
▼若槻千夏「プライベートでも声が大きい」娘が嫌がる参観日
▼森崎ウィン「日焼けしやすい」ドラマ撮影中の悲劇
汗が気になり人に近づけない…顔の細かいパーツの悩みなどなど
街の女性たちの“コンプレックス”も様々！
今夜はそんな悩みを吐いてスッキリしよう！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子・いとうあさこ・若槻千夏
SPゲスト
森崎ウィン
女性ゲスト（五十音順）
IKKO・柏木由紀・川村エミコ・竹内由恵・星野真里・LISA・モモコグミカンパニー