8月13日(水)「上田と女が吠える夜」

自分の容姿や性格がを他人と比べて劣等感を感じちゃう…

でも今日はコンプレックスを話して乗り越えていこう！

「コンプレックス告白SP」

誰もが持つ見た目や性格のコンプレックス…

人に伝えたら意外と楽になったり欠点じゃなかったりするかも！？

コンプレックスを共有して明るく乗り越えろ！

▼m-flo LISA「眉毛に白髪を見つけて…」ふと気づいたらの白髪問題

▼IKKO「顔の大きさを隠すためのボブヘアー！」悩みなんて背負い投げ！

▼星野真里「友達がいない…」ママ友はどこまで友達なの？

▼柏木由紀「“ダックスフントみたいな体”と言われて…私なりの解決法」

▼モモコグミカンパニー「背が低くてナメられた」学生時代のトラウマ

▼竹内由恵「足が大きくて靴がない…」いとうあさこも共感！足のサイズ25cmの悩み

▼川村エミコ「存在がナメられてる？」バス停でバスも止まってくれない、なぜ？

▼大久保佳代子「顔のくすみが気になる」白い場所を選んでいたら…

▼いとうあさこ「髪の毛が年々細くなる」太くて多い毛量だったのに

▼若槻千夏「プライベートでも声が大きい」娘が嫌がる参観日

▼森崎ウィン「日焼けしやすい」ドラマ撮影中の悲劇

汗が気になり人に近づけない…顔の細かいパーツの悩みなどなど

街の女性たちの“コンプレックス”も様々！

今夜はそんな悩みを吐いてスッキリしよう！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・いとうあさこ・若槻千夏

SPゲスト

森崎ウィン

女性ゲスト（五十音順）

IKKO・柏木由紀・川村エミコ・竹内由恵・星野真里・LISA・モモコグミカンパニー