キャンプの必需品のひとつが、夜に暗くなったときのためのランタン。キャンパーであればひとつは持っているという人がほとんどだと思いますが、2つ目におすすめなのがFUTURE FOXの「ナバホ柄LEDランタン」です。

そもそもナバホ柄とはアメリカ南西部に先住している「ナバホ族」の伝統的な柄で、そのおしゃれさがゆえに靴やシャツなど、さまざまなファッションに取り入れられるほど。このランタンを使えば、キャンプサイトが一気に華やかで幻想的な雰囲気になりますよ。

金と黒のカラーが神秘的

内側が金のカラーで塗装されているので、金色の細かいナバホ柄が鮮明に投影され、神秘的な空間を演出してくれるんです。

明るさは15ルーメンと、メインのランタンとしては少し弱いですが、最大点灯時間は15時間もあるので一晩中オシャレな雰囲気を味わえますよ。

持ち運びも吊るして使うのも簡単

FUTURE FOXの「ナバホ柄LEDランタン」はもちろん、ただおしゃれなだけではないんです。

重量は272gで、取っ手も付いているので場所を移動したい時などに簡単に持ち運ぶことができます。また、吊るして使うこともできるので便利です。テントの中に吊るせば、海外のホテルのようなおしゃれな空間を作ることもできちゃいますね。

スイッチ一つで簡単に点灯

同社製品の「ナバホ柄のゴールゼロ専用シェード」は別でゴールゼロの光源が必要でしたが、この「ナバホ柄LEDランタン」は光源一体式です。

そして操作が簡単なのもありがたい。光源不要で上部にあるスイッチを押すだけでナバホ柄の光を投影してくれます。

充電する時は、約3時間で満充電になりますよ。USB Type-Cケーブルが付属されているのでご安心ください。

