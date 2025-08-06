◆イースタン・リーグ ＤｅＮＡ０―５巨人（６日・横須賀）

ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手がマリナーズ傘下３Ａタコマから移籍後３度目の実戦に臨み、３回０／３３安打５失点、７死四球で降板した。最速は１５６キロだった。

試合を終え、桑原２軍監督は「今日は悪い所が全部出たかなと。左打者は安定していたのがあったんですけど、今日は右も左も引っかけ抜けが出てしまったのかな」と率直な感想を述べた。

チームはこれまでの３登板を踏まえ、首脳陣とＡＩチームでミーティングした上で、藤浪と感覚のすりあわせを行う予定だ。指揮官は「１軍のニーズがあって１軍に行くか、もう一回２軍で登板するかまだ本当に決まっていない」と現時点での白紙を強調した。一方で「先発が１枚足りていない状況もあるし、向こう（１軍）が藤浪といえばこちらは送り出すつもりでいます」とも語っており、藤浪がハマスタのマウンドに立つ日は近そうだ。

この日の藤浪は初回２死一、二塁、三塚に１５２キロの直球を強振され、宇都宮が生還し移籍後初失点。ここから毎回失点を許し、２回に山瀬のおしりに移籍後初死球、続く３回の亀田の背中にも死球を出すなど、制球も定まらなかった。