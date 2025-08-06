政府が打ち出したコメの増産方針を巡り、小泉農相は６日、上月良祐・自民党農林部会長らと面会した。

小泉氏は記者団に「需要に応じた生産が基本であるのは間違いない」と述べたうえで「大転換期を（党と）心合わせしながら進めたい」と強調した。

面会後、小泉氏と上月氏らが取材に応じた。上月氏は「需要を作っていかなければならない。需要がないのにどんどん作れば需給が崩れる」と述べ、コメの増産が価格下落を招きかねないとの懸念を示した。小泉氏は「全ての農家に増産を求めているのではなく、増産したいと意欲が持てるような環境整備をする。輸出の拡大や新規需要の開拓をしていく」と説明した。

農林部会は５日、２０２６年度農林水産関係予算の概算要求について議論する予定だったが、同日の幹部会合で了承できず、議論を見送っていた。６日午後にも再度、幹部会合を開いたが、増産についての表現がまとまらず、継続審議となった。出席議員からは「増産と書くと現場に誤解される」といった意見が出たという。

政府は５日、コメの安定供給に向けた関係閣僚会議を開き、事実上の減反にあたる生産調整を見直し、増産にかじを切る方針を示している。