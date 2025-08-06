バスケットボールのアジア最強決定戦『FIBAアジアカップ2025』がサウジアラビアのジッダで開幕。6日に初戦を迎えたグループBの日本（世界ランク21位）はシリア（同71位）に99ー68で勝利し、白星発進した。

スタメンはテーブス海（26）、富永啓生（24）、馬場雄大（29）、吉井裕鷹（27）、ジョシュ・ホーキンソン（30）の5人が名を連ねた。

日本は第1クォーター（Q）、パリオリンピック以来の代表戦となる富永のレイアップやホーキンソンのシュートで11ー6とリードするとトム・ホーバス監督は一気に4人のメンバーをチェンジ。富樫勇樹（32）、ジェイコブス晶（21）、西田優大（26）、金近廉（22）を投入し、さらに川真田紘也（27）がコートイン。富樫がスリーポイントシュートを決め、18ー13で第1Qを終えた。

第2Qは出だしからシリアに立て続けでゴールを決められ21−27と逆転された。その後、最大10点のリードを許した日本は32ー41で前半を折り返した。

後半、日本は吉井が2本のスリーポイントで40−41でシリアに1点差に迫った。さらにゴール下でホーキンソンが決め、テーブスのドライブインで再逆転。日本は60−51で最終第4Qへ。

ここまで持ち味のスリーポイントが中々決まらなかった（0／5）富永も2本リングに沈め、ホッとした表情。日本は高確率でスリーポイントを次々と決め、シリアを突き放した。チーム最多得点は26得点をマークしたホーキンソン。

今大会は16チームが4つのグループに分かれ予選を行い、1位のチームが準々決勝へ進出。各グループ2位、3位は準々決勝進出決定戦にまわる。



【日本の予選スケジュール】

8月6日（水）日本 99 ー 68 シリア

8月8日（金）vs. イラン

8月10日（日）vs. グアム