■天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権4回戦 ヴィッセル神戸2ー1東洋大学（6日、ノエビアスタジアム神戸）

サッカーの天皇杯4回戦が6日行われて、東洋大学（アマチュアシード）がヴィッセル神戸（J1）と対戦し、先制されるも同点に追いつき1ー1で延長戦に突入、延長後半終了間際、神戸に1点を奪われて1ー2で敗退した。

東洋大学は2回戦で柏レイソル（J1）、3回戦でアルビレックス新潟（J1）と天皇杯史上初となる大学生チームがJ1から2連勝の快挙、ジャイアントキリングを起こして4回戦に駒を進めてきた。この日の相手は現在Jリーグ首位、リーグ2連覇中、天皇杯連覇を狙うヴィッセル神戸となった。

東洋大のスタメンはGKは磐井稜真（2年）、DFは荒井涼（4年）、岡部タリクカナイ颯斗（1年）、福原陽向（4年）、山之内佑成（4年）、MFは湯之前匡央（4年）、田制裕作（4年）、鍋島暖歩（4年）、宮本新（2年）、FWは村上力己（4年）、郄橋輝（3年）。2回戦の柏戦、3回戦の新潟戦と同じメンバーとなった。

日本サッカー界のトップチームと対戦した東洋大、前半10分まで神戸に攻め込まれるが、しっかりディフェンスラインを作り守り抜いた。10分すぎに両サイドを破られ始めると、13分、中央から左サイドに展開されると、ディフェンスが神戸の小松蓮（26）に当たり負けすると、中央にセンタリング、クリスマンがスルーし、ディフェンスが引き付けられると後ろに走りこんだフリーの井出遥也（31）に決められて先制点を奪われた。

それでも20分、中央でボールを奪うと、村上が走り出してスルーパス、村上は右足でシュートを放ったが、ゴール左に外れてしまった。

それでも36分、キャプテンの山之内が左サイドをドリブルで上がると、神戸ディフェンスに当たり負けせず抜き去ると、中央へセンタリング、フリーの湯之前が左足のダイレクトボレーでゴール右隅に叩きこみ、湯之前は新潟戦に続き2試合連続ゴールで同点に追いついた。

前半は1対1で折り返し、後半開始から神戸はレギュラーメンバーの佐々木大樹（25）、永戸勝也（30）を入れてきた。後半2分、東洋大は左サイドから切り込むと、中央の田制へ、シュートは神戸ディフェンスに当たってしまった。

徐々に神戸のプレッシャーをかけられて、右サイドを破られ始めると、後半7分には佐々木のシュートをキーパーの磐井が右手一本でパンチング。すると10分、湯之前が中央で持つと、右サイドから走りこんだ荒木へ、切り返しでディフェンスをかわすと、ゴール左を狙ったがクリアされた。

神戸は11分にE-1アジア選手権の日本代表・宮代大聖（25）、扇原貴宏（33）をピッチに送った。レギュラー組が加わると、神戸の攻めの厚みが増して、東洋大はプレスに行けず、神戸にボールを自由に回されてしまった。さらに神戸は後半25分で交代枠5人を使い切った。

東洋大は35分、ゴール前でファウルをしてしまいフリーキックを与えてしまった。神戸・クリスマンのシュートを体を張って防いだ。41分には中央の扇原から走りこんだ鍬先祐弥（27）にスルーパス、このピンチに岡部がスライディングでカットして、ピンチを防いだ。

後半終了間際には神戸の波状攻撃もキーパー磐井を中心に集中してゴールを守り続けた。試合は90分で決まらず、延長戦へ突入した。

延長前半11分、右サイドの神戸・永戸にボールを持たれると、クロスに飛び込んだのは佐々木、フリーでヘディングシュートを打たれたがキーパー・磐井がキャッチした。

延長後半終了間際、東洋大は右サイドのクロスにキーパー・磐井がキャッチできずに、宮代にヘディングシュートを決められた。120分間、最後の最後まで前回王者と対等に戦った東洋大、ベスト8まであと1歩届かなかった。それでも神戸のサポーターからは大声援が送られていた。

※写真は同点ゴールを決めた湯之前匡央選手（4年）