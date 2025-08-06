ドル円のピボットは１４７．５７円付近＝ＮＹ為替
ドル円のピボットは１４７．５７円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（21:36現在）
ドル円
現値147.52 高値147.89 安値147.31
148.42 ハイブレイク
148.15 抵抗2
147.84 抵抗1
147.57 ピボット
147.26 支持1
146.99 支持2
146.68 ローブレイク
ユーロ円
現値171.22 高値171.46 安値170.62
172.42 ハイブレイク
171.94 抵抗2
171.58 抵抗1
171.10 ピボット
170.74 支持1
170.26 支持2
169.90 ローブレイク
ポンド円
現値196.39 高値196.65 安値196.10
197.21 ハイブレイク
196.93 抵抗2
196.66 抵抗1
196.38 ピボット
196.11 支持1
195.83 支持2
195.56 ローブレイク
ピボット分析 東京時間（21:36現在）
ドル円
現値147.52 高値147.89 安値147.31
148.42 ハイブレイク
148.15 抵抗2
147.84 抵抗1
147.57 ピボット
147.26 支持1
146.99 支持2
146.68 ローブレイク
ユーロ円
現値171.22 高値171.46 安値170.62
172.42 ハイブレイク
171.94 抵抗2
171.58 抵抗1
171.10 ピボット
170.74 支持1
170.26 支持2
169.90 ローブレイク
ポンド円
現値196.39 高値196.65 安値196.10
197.21 ハイブレイク
196.93 抵抗2
196.66 抵抗1
196.38 ピボット
196.11 支持1
195.83 支持2
195.56 ローブレイク