ドラマ『大追跡』に千葉雄大がゲスト出演決定！相葉雅紀の“元同僚”役に「すごく光栄です」

大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒のトリプル主演で、テレビ朝日水曜よる9時に10年ぶりに誕生した新作『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』。

8月13日（水）放送の第6話に、千葉雄大のゲスト出演が決定した。

【映像】遠藤憲一が一人二役！まさかの“双子回”に「台本読んだときからおもしろかった」

『天装戦隊ゴセイジャー』や『おっさんずラブ-in the sky-』（テレビ朝日系）、『いいね！光源氏くん』シリーズ（NHK）などで知られる千葉。近年は舞台やバラエティ、トーク番組などへの出演も多く、多様なキャラクターで幅広く活躍を見せている。

そんな千葉が今作で演じるのは、名波凛太郎（相葉雅紀）の前職である外資系証券会社の同期・柏木亮太。名波とは同期でありながらファンドマネージャーとしてのライバルでもあり、名波が退職した後、程なくして証券会社を辞め、現在は個人投資家として辣腕を振るっている。

しかし久々に同期が集まった食事会の最中、名波は急性虫垂炎で倒れて救急搬送。その夜、ある会社の社長専用送迎車の運転手が刺殺されるという事件が起き…。

「『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』はハイテクな捜査もあり、イチ視聴者としても楽しみにしていました。第6話もどんな仕掛けがあるのだろう、と楽しみながら脚本を読みました」と今作への出演を喜んだ千葉。

相葉との共演にも「相葉さんはすごく柔らかな雰囲気で、周りの皆さんを明るくする力があって、素敵だなぁと思いました」と感激した様子で、「同期役をやらせていただけるなんて、すごく光栄です」と笑顔を見せた。

「ゲスト出演ということで少し緊張しましたが、短い時間ながら、濃密な時間を過ごさせていただいたので、放送をお楽しみください」とメッセージを寄せた千葉。

はたして千葉が演じる柏木とはどんな人物なのか、そして名波とはどんな関係なのか？