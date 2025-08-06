インターハイ女子決勝トーナメントの組み合わせが決定！
令和7年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）バレーボール競技の女子大会の決勝トーナメントの組み合わせが決まった。
6日（水）に開幕したインターハイ女子大会。昨年大会優勝の金蘭会（大阪②）、準優勝の就実（岡山①）、ベスト4の大阪国際（大阪①）は大会1日目の予選が免除されたため、7日（木）の決勝トーナメント2回戦から出場となる。
金蘭会（大阪②）は敬愛学園(千葉)と盛岡誠桜(岩手)の勝者と、就実（岡山①）は京都橘(京都)と川崎橘(神奈川)の勝者と、大阪国際（大阪①）は安来(島根)と福岡女学院(福岡)の勝者と決勝トーナメント2回戦で対戦する。
また昨年大会ベスト4で、今大会予選から出場した東九州龍谷（大分）は予選をストレートで勝利。決勝トーナメント2回戦では開智(和歌山)と熊本信愛女学院(熊本)の勝者と戦うことが決まった。
7日（木）に行われる決勝トーナメント1回戦と2回戦のカードは以下の通り。
▼決勝トーナメント1回戦組み合わせ
敬愛学園(千葉)-盛岡誠桜(岩手)
鳥栖商(佐賀)-松山東雲(愛媛)
開智(和歌山)-熊本信愛女学院(熊本)
安来(島根)-福岡女学院(福岡)
東京都市大塩尻(長野)-近江(滋賀)
福井工大福井(福井)-日南学園(宮崎)
京都橘(京都)-川崎橘(神奈川)
▼決勝トーナメント2回戦組み合わせ
金蘭会(大阪)-敬愛学園(千葉)or盛岡誠桜(岩手)
鳥取城北(鳥取)-西彼杵(長崎)
細田学園(埼玉)-横浜隼人(神奈川)
銀河学院(広島)-玉野光南(岡山)
富士見(静岡)-鳥栖商(佐賀)or松山東雲(愛媛)
八王子実践(東京)-奈良女(奈良)
青森西(青森)-日本航空石川(石川)
開智(和歌山)or熊本信愛女学院(熊本)-東九州龍谷(大分)
大阪国際(大阪)-安来(島根)or福岡女学院(福岡)
城南(徳島)-三重(三重)
郡山女大付(福島)-札幌大谷(北海道)
東京都市大塩尻(長野)or近江(滋賀)-鹿児島女(鹿児島)
誠英(山口)-福井工大福井(福井)or日南学園(宮崎)
土浦日大(茨城)-古川学園(宮城)
文京学院大女(東京)-豊川(愛知)
京都橘(京都)or川崎橘(神奈川)-就実(岡山)