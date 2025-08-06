ミャクミャク＆JRグループのキャラ“オールスター”コラボ決定・ビジュアル披露 エキナカでも販売へ【販売箇所一覧あり】
大阪・関西万博のミャクミャクとJRグループ7社のキャラクターが夢のコラボレーションを果たし、限定商品が登場する。
【画像】大屋根リングの前に…ミャクミャクとJRグループ7社のキャラが集合
JRグループ7社のキャラは、JR北海道「Kitacaのエゾモモンガ」、JR東日本「Suicaのペンギン」、JR東海「TOICAのひよこ」、R西日本の「カモノハシのイコちゃん」、JR四国「すまいるえきちゃん・れっちゃくん」、JR九州「SUGOCAのカエルくん」、JR貨物「かもまるくん」。ミャクミャクとの集合ビジュアルが公開された。
商品は、ピンバッジセット、クリアファイル、ステッカーや、アクリルキーホルダー、アクリルスタンドなど。「2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ」をはじめ、エキナカ店舗などでも販売される。
■商品例
EXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars ピンバッジセット
EXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars クリアファイル
EXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars ステッカー
EXPO2025 ミャクミャク 【JR 7 Character All Stars】 アクリルキーホルダー
EXPO2025 ミャクミャク 【JR 7 Character All Stars】 アクリルスタンドEXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars マスキングテープ
EXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars マスキングシール
EXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars 耐水・耐光ステッカー
EXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars スクエアメモパッド
EXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Starsクリアファイル
発売日
【会場内商品】2025年8月7日（木）より順次発売
【一般販売商品】2025年８月15日（金）より順次発売
※販売場所により取扱商品や発売日が異なる。
販売箇所
【会場内商品】
・2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ
【一般販売商品】
・JRグループの駅ナカ店舗（※）
・ミュージアムショップ TRAINIART 鉄道博物館店
・京都鉄道博物館ミュージアムショップ
・TRAINIART JRE MALL店
・NewDays JREMALL店
・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」
・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER ＷEST mall」
・トレインボックス WESTERモール店
・ハンズ名古屋店8階「でらナゴ」コーナー
※商品取り扱い予定店舗一覧
・JR北海道駅ナカ店舗
北海道四季彩館札幌東店
北海道四季彩館JR函館店
北海道四季彩館新函館北斗ラッチ店
北海道四季彩館旭川西店
北海道四季彩館帯広店
北海道四季彩館釧路店
・JR東日本駅ナカ店舗
TRAINIART TOKYO店
GENERAL STORE RAILYARD大宮店
GENERAL STORE RAILYARD秋葉原店
ペンスタエキュート上野店
ペンスタルミネエスト新宿店
ペンスタエキュート大宮ノース店
ペンスタCIAL桜木町店
RAILYARD POPUP STORE in品川（8月15日〜17日※期間限定出店）
・JR東海駅ナカ店舗
BLUE BULLET
・JR西日本駅ナカ店舗
おみやげ街道JR京都駅中央口店
おみやげ街道亰店
アントレマルシェ京都西口改札内店
アントレマルシェエキマルシェ新大阪店
アントレマルシェ新大阪中央口店
おみやげ街道アルデ新大阪店
アントレマルシェ大阪店
アントレマルシェ天王寺店
アントレマルシェ三ノ宮店
アントレマルシェ新神戸店
アントレマルシェ姫路店
おみやげ街道城崎温泉改札口
ブックスキヨスク尼崎店
ブックスキヨスク森ノ宮店
ブックスタジオエキマルシェ新大阪店
ブックスタジオアルデ新大阪店
ブックスタジオ大阪店
ブックスタジオ姫路店
駅鉄 ポップショップ
・JR四国駅ナカ店舗
ハレノヒヤ 高松オルネ店
セブンｰイレブンKiosk松山駅店
キヨスク高知銘品館
【画像】大屋根リングの前に…ミャクミャクとJRグループ7社のキャラが集合
JRグループ7社のキャラは、JR北海道「Kitacaのエゾモモンガ」、JR東日本「Suicaのペンギン」、JR東海「TOICAのひよこ」、R西日本の「カモノハシのイコちゃん」、JR四国「すまいるえきちゃん・れっちゃくん」、JR九州「SUGOCAのカエルくん」、JR貨物「かもまるくん」。ミャクミャクとの集合ビジュアルが公開された。
■商品例
EXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars ピンバッジセット
EXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars クリアファイル
EXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars ステッカー
EXPO2025 ミャクミャク 【JR 7 Character All Stars】 アクリルキーホルダー
EXPO2025 ミャクミャク 【JR 7 Character All Stars】 アクリルスタンドEXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars マスキングテープ
EXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars マスキングシール
EXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars 耐水・耐光ステッカー
EXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars スクエアメモパッド
EXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Starsクリアファイル
発売日
【会場内商品】2025年8月7日（木）より順次発売
【一般販売商品】2025年８月15日（金）より順次発売
※販売場所により取扱商品や発売日が異なる。
販売箇所
【会場内商品】
・2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ
【一般販売商品】
・JRグループの駅ナカ店舗（※）
・ミュージアムショップ TRAINIART 鉄道博物館店
・京都鉄道博物館ミュージアムショップ
・TRAINIART JRE MALL店
・NewDays JREMALL店
・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」
・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER ＷEST mall」
・トレインボックス WESTERモール店
・ハンズ名古屋店8階「でらナゴ」コーナー
※商品取り扱い予定店舗一覧
・JR北海道駅ナカ店舗
北海道四季彩館札幌東店
北海道四季彩館JR函館店
北海道四季彩館新函館北斗ラッチ店
北海道四季彩館旭川西店
北海道四季彩館帯広店
北海道四季彩館釧路店
・JR東日本駅ナカ店舗
TRAINIART TOKYO店
GENERAL STORE RAILYARD大宮店
GENERAL STORE RAILYARD秋葉原店
ペンスタエキュート上野店
ペンスタルミネエスト新宿店
ペンスタエキュート大宮ノース店
ペンスタCIAL桜木町店
RAILYARD POPUP STORE in品川（8月15日〜17日※期間限定出店）
・JR東海駅ナカ店舗
BLUE BULLET
・JR西日本駅ナカ店舗
おみやげ街道JR京都駅中央口店
おみやげ街道亰店
アントレマルシェ京都西口改札内店
アントレマルシェエキマルシェ新大阪店
アントレマルシェ新大阪中央口店
おみやげ街道アルデ新大阪店
アントレマルシェ大阪店
アントレマルシェ天王寺店
アントレマルシェ三ノ宮店
アントレマルシェ新神戸店
アントレマルシェ姫路店
おみやげ街道城崎温泉改札口
ブックスキヨスク尼崎店
ブックスキヨスク森ノ宮店
ブックスタジオエキマルシェ新大阪店
ブックスタジオアルデ新大阪店
ブックスタジオ大阪店
ブックスタジオ姫路店
駅鉄 ポップショップ
・JR四国駅ナカ店舗
ハレノヒヤ 高松オルネ店
セブンｰイレブンKiosk松山駅店
キヨスク高知銘品館