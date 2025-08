大阪・関西万博の ミャクミャク JRグループ 7社のキャラクターが夢の コラボレーション を果たし、限定商品が登場する。 JRグループ 7社のキャラは、JR北海道「Kitacaのエゾモモンガ」、JR東日本「Suicaのペンギン」、JR東海「TOICAのひよこ」、R西日本の「カモノハシのイコちゃん」、 JR四国 「すまいるえきちゃん・れっちゃくん」、JR九州「 SU GOCAのカエルくん」、JR貨物「かもまるくん」。 ミャクミャク との集合ビジュアルが公開された。

商品は、ピンバッジセット、クリアファイル、ステッカーや、アクリル キーホルダー 、アクリルスタンドなど。「2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ」をはじめ、 エキナカ 店舗などでも販売される。■商品例EXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars ピンバッジセットEXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars クリアファイルEXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars ステッカーEXPO2025 ミャクミャク 【JR 7 Character All Stars】 アクリル キーホルダー EXPO2025 ミャクミャク 【JR 7 Character All Stars】 アクリルスタンドEXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars マスキングテープEXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars マスキングシールEXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars 耐水・耐光ステッカーEXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Stars スクエアメモパッドEXPO2025 ミャクミャク JR 7 Character All Starsクリアファイル発売日【会場内商品】2025年8月7日(木)より順次発売【一般販売商品】2025年8月15日(金)より順次発売※販売場所により取扱商品や発売日が異なる。販売箇所【会場内商品】・2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ【一般販売商品】 JRグループ の駅ナカ店舗(※)・ミュージアムショップ TRAINIART 鉄道博物館店 京都鉄道博物館 ミュージアムショップ・TRAINIART JRE MALL店・NewDays JREMALL店・ジェイアール西日本商事通販サイト「トレインボックス」・JR西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」・トレインボックス WESTERモール店・ハンズ名古屋店8階「でらナゴ」コーナー※商品取り扱い予定店舗一覧・JR北海道駅ナカ店舗北海道四季彩館札幌東店北海道四季彩館JR函館店北海道四季彩館新函館北斗ラッチ店北海道四季彩館旭川西店北海道四季彩館帯広店北海道四季彩館釧路店・JR東日本駅ナカ店舗TRAINIART TOKYO店GENERAL STORE RAILYARD大宮店GENERAL STORE RAILYARD秋葉原店ペンスタエキュート上野店ペンスタルミネエスト新宿店ペンスタエキュート大宮ノース店ペンスタCIAL桜木町店RAILYARD POPUP STORE in品川(8月15日〜17日※期間限定出店)・JR東海駅ナカ店舗BLUE BULLET・JR西日本駅ナカ店舗おみやげ街道JR京都駅中央口店おみやげ街道亰店アントレマルシェ京都西口改札内店アントレマルシェエキマルシェ新大阪店アントレマルシェ新大阪中央口店おみやげ街道アルデ新大阪店アントレマルシェ大阪店アントレマルシェ天王寺店アントレマルシェ三ノ宮店アントレマルシェ新神戸店アントレマルシェ姫路店おみやげ街道城崎 温泉 改札口ブックスキヨスク尼崎店ブックスキヨスク森ノ宮店ブックスタジオエキマルシェ新大阪店ブックスタジオアルデ新大阪店ブックスタジオ大阪店ブックスタジオ姫路店駅鉄 ポップショップ JR四国 駅ナカ店舗ハレノヒヤ 高松オルネ店セブンーイレブンKiosk松山駅店キヨスク高知銘品館