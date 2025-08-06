【大雨警報】島根県・松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市などに発表 6日21:35時点
気象台は、午後9時35分に、大雨警報（浸水害）を松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市などに発表 6日21:35時点
東部、西部では、7日明け方から7日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雨警報【発表】
・浸水
7日明け方から7日朝にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■浜田市
□大雨警報【発表】
・浸水
7日明け方から7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□大雨警報【発表】
・浸水
7日明け方から7日朝にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■益田市
□大雨警報【発表】
・浸水
7日明け方から7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■大田市
□大雨警報【発表】
・浸水
7日明け方から7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■安来市
□大雨警報【発表】
・浸水
7日明け方から7日朝にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■江津市
□大雨警報【発表】
・浸水
7日明け方から7日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm