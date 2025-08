◾️その他ライブ情報

2025年

9月5日(金)<アクション ザ ブッタ × Laughing Hick「恋燦々〜うっとり月に代わってお仕置きよ2025〜」>

高松DIME with : Laughing Hick / 606号室(GUEST)

9月6日(土)<アクション ザ ブッタ × Laughing Hick「恋燦々〜うっとり月に代わってお仕置きよ2025〜」>

滋賀B-FLAT with : Laughing Hick / 606号室(GUEST)

9月7日(日)<UMEDA AOICHIBAN ’25>

梅田Zeela with : Arakezuri / the paddles / LOCAL CONNECT / EVE OF THE LAIN / fews / 終活クラブ / Fish and Lips / 鬼頭大晴(Half time Old) / 佐竹惇(アイビーカラー)

9月18日(木)<Canvacance Vol.10>

岡山CRAZYMAMA 2ndRoom with : Faulieu. / some you bit

9月19日(金)<Canvacance Vol.10>

広島 セカンドクラッチ with : Faulieu. / ゼロカル

9月23日(火・祝)<Ivy to Fraudulent Game 15th Anniversary - BATTLES tour 2025 ->

HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2 with : Ivy to Fraudulent Game / anewhite

9月26日(金)<吉田山田主催 なんかバンドとかユニットのグループに1人は金髪がいる気がしてならない浜松窓枠スペシャルLIVE 2025 リアクション ザ ブッタ編>

@Live House浜松窓枠 with : 吉田山田(SOLDOUT)

9月28日(日)<TOKYO CALLING 2025>

11月9日(日)<KANNAI STORM 2025>