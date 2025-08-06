eillが、K-POPガールズグループBilllieのメンバー・HARAMと共に「フィナーレ。」のデュエットカバー映像を公開した。

◆「フィナーレ。」デュエットカバー映像

「フィナーレ。」は、2022年公開の映画『夏へのトンネル、さよならの出口」の主題歌で、Seungmin(Stray Kids)や、ハ・ソンウンなどのK-POPアーティストにカバーされ、日本や韓国を中心にSNSなどで大きな話題となっている。

eillとHARAMは、今回が初コラボ。eillは以前にもSONG(iKON)と「フィナーレ。」をデュエットでカバーしているが、今回は女性アーティスト同士の二人が織りなす美しいデュエットをぜひ楽しんでいただきたい。

eillは、約1年ぶりとなる全国ツアー＜ACTION TOUR 2025-2026＞を開催することが決定している。本ツアーは、11月29日の大阪・心斎橋BIGCATを皮切りに、全国6都市を周るツアーとなっており、ツアーファイナルは2026年2月7日に東京・Kanadevia Hall(旧：TOKYO DOME CITY HALL)で開催。チケットは現在プレオーダー先行受付中だ。

＜ACTION TOUR 2025-2026＞

2025年

11月29日（土）大阪・心斎橋BIGCAT

開場17:00/開演18:00

12月5日（金）北海道・札幌PENNY LANE 24

開場18:00/開演19:00

12月13日（土）宮城・仙台Rensa

開場17:00/開演18:00

2026年

1月17日（土）福岡・DRUM LOGOS

開場17:30/開演18:30

1月24日（土）愛知・名古屋DIAMOND HALL

開場17:30/開演18:30

2月7日（土）東京・Kanadevia Hall（旧：TOKYO DOME CITY HALL）

開場17:00/開演18:00 ・料金・券種

[東京公演以外] スタンディング(整理番号付き) 7,700円(税込)

別途ドリンク代 600円必要

[東京公演] 指定席 7,700円(税込)

別途ドリンク代 500円必要 お一人様4枚まで(分配可)

※未就学児のみでの入場不可。4歳以上要チケット

※録音・録画機材(携帯電話)使用禁止

※営利目的の転売/譲渡禁止

※名古屋公演以外は、ドリンク代のお支払いは現金のみとなります。 ・プレオーダー先行

受付期間：8月4日(月)12:00〜8月17日(日)23:59

当落発表：8月20日(水)13:00

入金期間：8月20日(水)13:00〜8月23日(土)21:00

チケット販売サイト：イープラス

チケット販売URL：https://eplus.jp/eill/