◆KiiiKiii「関コレ」初登場

【モデルプレス=2025/08/06】5人組ガールズグループ・KiiiKiii(キキ)が6日、京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN&WINTER」(以下、関コレ)に出演した。3月に「I DO ME」でデビューしたばかりのKiiiKiii。この日は、デジタルシングル「DANCING ALONE」のリリース日で、この日がグループとして初のカムバックステージとなった。

◆「関コレ」テーマは「For U」

◆セットリスト

アーティストステージは、VCRからスタートし、ジユ(JIYU)、イソル(LEESOL)、スイ(SUI)、ハウム(HAUM)、キヤ(KYA)は、それぞれ個性豊かなカジュアルなスタイリングで登場。「BTG」「GROUNDWORK」では、パワフルかつクールなステージで観客を魅了した。MCでは、日本語での自己紹介をする場面も。ジユは「皆さん楽しいですか?」と日本語でキュートに呼びかけし、スイは「初めて大阪に来ました!メンバーのみんなと美味しいご飯をたくさん食べていい思い出になりました」と語っていた。また、以前にも披露して話題を呼んだ2NE1の「I AM The BEST」のカバーも披露。その後のMCでは、「本日私達はカムバックします!」「私達のデジタルシングル本当に感動的なので是非聴いてください」と最新曲をアピール。さらにジユは、最近覚えた日本語「運命だと思います!」をハートポーズを決めながら茶目っ気たっぷりに言い放ち、最後にはデビュー曲「I DO ME」で新人らしさあふれる爽やかなステージで締めた。「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。29回目を迎える今回は「For U」をテーマに、大友花恋、原菜乃華ら俳優やモデル、しなこ、になにといったクリエイターが登場するほか、Kep1er、Billlie、OH MY GIRL、KiiiKiiiらアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げる。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。(modelpress編集部)M1.BTGM2.GROUNDWORKM3.I AM The BEST (2NE1 カバーダンス/ダンサーX)M4.I DO ME【Not Sponsored 記事】