阿賀町にあるログハウスのような外観に、中はまるで秘密基地のようなワクワクする空間が広がる『しごと・まなび場 with ブックカフェ 風舟(かざふね)』。コワーキングスペースやブックカフェが一緒になった複合施設で、読書にカフェに温泉まで!暑い夏の疲れを癒す居心地バツグンです。



明るく開放的な「コワーキングスペース」。

電源・Wi-Fiはもちろんフリードリンクもあります(2時間500円、1日プラン1,000円)。外の山々の自然を目の前に仕事や勉強に集中することができ、はかどること間違いなしです。



つづいては「ブックカフェ」。

店内にずらりと並んでいる本たちは、風舟のスタッフが季節ごとに選書。今は夏らしい本が並んでいます。また並んでいる本は古本で、店内で自由に読むこともOK!気に入った本は購入も可能です。

また、新しい“本”と“人”に出会える「一箱オーナー制度」の本棚もあり、ここでは本だけでなく地元・阿賀町の企業を紹介するコーナーもあります。阿賀町に初めて来た人が阿賀町に出ていって旅をしてほしいという思いがこもっています。



涼しい店内でゆったり本を楽しむ以外にもオススメの場所が…それが「絶景のテラス席」!

阿賀町の雄大な自然を眺めながら、のんびりくつろぐことができます。自然の癒しのBGMとそよ風を浴びながら、本を読むこともできます。



皆さん、お忘れじゃないでしょうか?

こちらはブック“カフェ”ということで、なんと自家製の本格スイーツがいただけます。



7月からの土日祝限定の新メニュー「カヌレ・ド・ボルドー(350円)」。

フランス・ボルドー出身のトマ・メネンデスさん直伝の特別レシピで作った〝本場の味のカヌレ〟。一口食べると、外はカリカリ・中は半熟の食感。ラムの気品ある香りをしっかり感じられ衝撃的なおいしさです。焼きたてのカヌレは、中はとろっ、時間がたつとモッチリと2つの食感を楽しめます。

じつは、カヌレに“ラム酒”を使用するのはボルドー地方だけとのことで、ボルドー出身のトマさんだからこそのボルドー名物のカヌレが味わえますよ。土日祝日の12時前後に焼きあがるそうなので、焼きたてを食べたい方はこの時間がオススメ(テイクアウト可)です。



アニメがきっかけで日本に興味をもったというトマさん。旅行で訪れた阿賀町の人や景色に魅了され、あっという間に移住し、現在は地域おこし協力隊として活動しています。





まだまだ魅力がいっぱい!風舟の隣には「津川温泉 清川高原保養センター」という温泉施設があります。風舟のコワーキングスペースと温泉を何度でも自由に行き来できる超おトクなプランまであります(風舟の温泉付き1日プラン 1,500円[町内の方は1,200円])!

まるで化粧水のようなトロっとしたお湯が人気の津川温泉。読書やお仕事、勉強の息抜きに温泉へ・・・最高のひととき間違いなしです。



館内には、土日祝日限定の軽食堂「清川旬水工房」があり、こだわりのメニューが!

それが・・・「アッコにおまかせコーヒー(400円)」。店主のアッコさんが豆選びから焙煎・ブレンド・ドリップのすべてにこだわり抜いた専門店さながらの一杯です。温泉に来たら必ず飲みに来てくれる常連のお客さんもいるそう。



それぞれの楽しみ方で過ごせる「しごと・まなび場 with ブックカフェ 風舟」に癒されに行きませんか。





●しごと・まなび場 with ブックカフェ 風舟

新潟県東蒲原郡京ノ瀬4851

TEL|090-5534-1127

営業時間|

土・日・祝▶10:00~18:00(12月~3月▶11:00~18:00)

月・木・金▶13:00~18:00

休館日|火曜日・水曜日

*カヌレ:一度に5個以上注文の方は予約を

*詳しくはホームページで