Ê¡ËÜè½»Ò¡¢Çò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤éÆó¤ÎÏÓ¡õ¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¥¹¥é¥ê¡¡Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Ø¤ÎÆ´¤ì¸ì¤ë¡Ö¤¹¤Æ¤¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëÊý¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡ËÜè½»Ò¡Ê24¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÎÙ¤Î¥¹¥Æ¥é¡Ù¡Ê22ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Æó¤ÎÏÓ¡õ¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬¥¹¥é¥ê¤È¤Î¤Ó¤ëÇò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·ÅÐ¾ì¡£Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤å¤ó¡ÄÊ¡ËÜè½»Ò¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ëÈ¬ÌÚÍ¦À¬
¡¡Ê¡ËÜ¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê²Ö¤Î·Á¤Î¾þ¤ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤Ä¤¤¤¿¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£À¶Á¿¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤é¤ÏÆó¤ÎÏÓ¤ÈÉ¨²¼¤¬¥¹¥é¥ê¡£Âç¿Í¾åÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤É¤³¤«¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¡£µÒÀÊ¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤ò¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â³Ú¤·¤ó¤ÀÊ¡ËÜ¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¡¢¤ä¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¡É¥¹¥Æ¥é¡Ê¥¹¥¿¡¼¡Ë¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡¦Æ´¤ì¤ëÂ¸ºß¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡ËÜ¤Ï¡ÖÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Ö±ÇÁü¤«¤éÉñÂæ¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÉý¹¤¯³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤º¤º¤Ã¤È¡É¤¹¤Æ¤¡É¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Âº·É¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÊÌºý¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Îñ²Ìª¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£Êª¸ì¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦Úå¡ÊÈ¬ÌÚ¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ÀéÌÀ¡ÊÊ¡ËÜ¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼«Á³ÂÎ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤À¤¬¡¢¡È·ÝÇ½¿Í¤È°ìÈÌ¿Í¡É¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤É¤«¤·¤¯¤â½ã¿è¤ÊÀÄ½Õ¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤å¤ó¡ÄÊ¡ËÜè½»Ò¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ëÈ¬ÌÚÍ¦À¬
¡¡Ê¡ËÜ¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê²Ö¤Î·Á¤Î¾þ¤ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤Ä¤¤¤¿¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£À¶Á¿¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤é¤ÏÆó¤ÎÏÓ¤ÈÉ¨²¼¤¬¥¹¥é¥ê¡£Âç¿Í¾åÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤É¤³¤«¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¡£µÒÀÊ¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤ò¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â³Ú¤·¤ó¤ÀÊ¡ËÜ¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¡¢¤ä¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÊÌºý¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Îñ²Ìª¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£Êª¸ì¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦Úå¡ÊÈ¬ÌÚ¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ÀéÌÀ¡ÊÊ¡ËÜ¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼«Á³ÂÎ¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤À¤¬¡¢¡È·ÝÇ½¿Í¤È°ìÈÌ¿Í¡É¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤É¤«¤·¤¯¤â½ã¿è¤ÊÀÄ½Õ¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£