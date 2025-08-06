ReoNa、11thシングル「End of Days」本日CDリリース。アニクライベント＜Re:unite＞限定Tシャツデザイン＋タイムテーブル公開も
ReoNaが、11th Single「End of Days」を本日リリースした。
「End of Days」は、現在放送中のTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』オープニングテーマ。本作は初回生産限定盤、通常盤、期間生産限定盤の3形態での展開となり、表題曲「End of Days」をはじめ、アークナイツ5周年記念曲「Runaway」、ボカロPとしても知られるジミーサムP「Starduster」のReoNaによるカバーも収録している。期間生産限定盤には、8月1日に先行配信された、音楽プロデューサー／DJのTeddyLoidによるリミックス「End of Days(TeddyLoid Remix)」が特別収録されている。
「End of Days」の発売を記念して2025年8月22日に開催することが決定しているオールナイトのアニソンクラブイベント＜Re:unite＞では、DJパフォーマンスはもちろんのこと、ReoNaによる「End of Days」のスペシャル歌唱、当日23時30分放送のTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』の最新話をReoNaと同アニメの渡邉祐記監督と共に鑑賞する特別上映会や、2人によるトークセッションなどが実施される。
8月5日20時からABEMAにて放送された特番「アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】 × ReoNa 11th single「End of Days」発売記念特番 in ABEMA」ではイベント当日に販売されるグッズデザインが公開された。
さらに、本イベントにはアニソン×クラブカルチャーを牽引するDJ陣が集結。そんな「Re:unite」のタイムテーブルが公開されている。アークナイツ上映会、豪華DJ陣のラインナップをぜひチェックしてほしい。
◾️11thシングル「End of Days」
2025年8月6日（水）発売
・初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）VVCL-2707〜2708 1,980円（税込）
・通常盤（CD only）VVCL-2709 1,320円（税込）
・期間生産限定盤（CD＋Blu-ray）VVCL-2710〜2711 1,980円（税込）※描き下ろしアニメ絵柄
▼詳細
https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/573819
▼予約受付
https://reona.lnk.to/EOD_SG
▼各種特典詳細
https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/573819
◾️＜ReoNa「End of Days」アニソンクラブイベント「Re:unite」＞
2025年8月22日（金）神奈川・YOKOHAMA COAST garage+
参加チケット：￥5,800（税込）
◆出演DJ
ネス from REAL AKIBA BOYZ、園崎未恵、DJ MarGenal、BANBANBAN鮫島（アニソンディスコ）、OTOOCHAN。、加東岳史（SPICEアニメ・ゲームジャンル編集長）、KITUNE、Routes
◆応募方法
8月6日発売のシングル「End of Days」CDに封入のチラシよりご応募ください。抽選でこのイベントの参加チケットを購入いただけます。
※初回生産限定盤（VVCL-2707〜2708）、通常盤初回仕様(VVCL-2709)、期間生産限定盤(VVCL-2710〜2711)に封入されます。
◆注意事項
ご入場は20歳以上となります。
※オールナイトイベントとなるため、20歳未満の方は当選されてもご入場いただけませんので予めご了承ください。
ご入場の際はID（身分証）チェックをさせていただきます。
顔写真付きの身分証明書をご持参下さい（免許証 / パスポート /マイナンバーカード etc…）
◾️3rdアルバム『HEART』
2025年10月8日（水）発売
予約受付：https://reona.lnk.to/HEART_AL
・完全生産限定盤[CD+BD] VVCL-2756〜2757 / ￥8,800（税込）
・初回生産限定盤[CD+BD] VVCL-2758〜2759 / ￥4,400（税込）
・通常盤[CD] VVCL-2760 / ￥3,300（税込）
◾️＜ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 “HEART”＞
◆オフィシャル1次先行（抽選）
受付期間：6月27日（金） 21:00 〜 7月13日（日）23:59
申込み：https://eplus.jp/reona/
2025年
11月21日（金） 戸田市文化会館（埼玉） OPEN 17:30 / START 18:30
11月24日（月・祝） フェニーチェ堺 大ホール（大阪） OPEN 17:00 / START 18:00
12月5日（金） 福岡国際会議場（福岡） OPEN 18:00 / START 19:00
12月20日（土） サッポロファクトリーホール（北海道） OPEN 17:00 / START 18:00
12月22日（月） 昭和女子大学人見記念講堂（東京） OPEN 17:30 / START 18:30
12月27日（土） 愛知県芸術劇場 大ホール（愛知） OPEN 17:00 / START 18:00
全席指定 ￥8,400（税込）
※6歳以上チケット必要
※未就学児童入場不可
◾️＜ふあんくらぶ presents ReoNa Acoustic Concert Tour “ふあんぷらぐど2025”＞
2025年7月24日（木）KT Zepp Yokohama ※ソールドアウト
18:00 OPEN／19:00 START
【問】ホットスタッフ・プロモーション
TEL：050-5211-6077 （平日12:00〜18:00）
2025年7月25日（金）KT Zepp Yokohama ※ソールドアウト
18:00 OPEN／19:00 START
【問】ホットスタッフ・プロモーション
TEL：050-5211-6077 （平日12:00〜18:00）
2025年8月13日（水）Zepp Namba
18:00 OPEN／19:00 START
【問】夢番地
TEL：06-6341-3525（平日12:00〜17:00）
2025年8月15日（金）COMTEC PORTBASE
18:00 OPEN／19:00 START
【問】サンデーフォークプロモーション
TEL：（平日12:00〜17:00）
全席指定 ￥7,800（税込）
※一部、ドリンク代￥600 別途
▼チケット受付中
https://reonafc.com/fuanplugged2025_ticket3/
関連リンク
◆ReoNa オフィシャルサイト
◆ReoNa オフィシャルINFO