◾️EP『Dark side』

2025年9月17日(水)リリース

予約:https://kmu.lnk.to/Darkside_CD

・初回生産限定盤(CD+Blu-ray+GOODS)KSCL 3606~8 ¥6,950(税込)

・通常盤 KSCL 3609 ¥2,200(税込)

▲初回生産限定盤

▲通常盤

◆CD収録内容

M-1 記憶の海

M-2 shout

M-3 悪趣味

M-4 0.5秒の恋



◆Blu-ray収録内容 ※初回盤内容

2025. 4.10 BEST OF SID 2025 at KT Zepp Yokohama

M-1 「涙雨」

M-2 「dummy」

M-3 「面影」

M-4 「プロポーズ」

M-5 「park」

◆GOODS

”Dark side”BOX仕様 / ミラーチャーム付きネクタイ型キーホルダー / 「Dark side」ステッカー

◆購入者特典

・応援店舗特典:メンバーソロアー写B3ポスター(4種よりランダム1種)

・Amazon.co.jp:メガジャケ

・楽天ブックス:オリジナルA4クリアファイル

・セブンネットショッピング:オリジナル缶バッジ

※特典は数量限定・予約優先での先着順配布となり、なくなり次第終了となります。ご予約ご購入の際は、特典の有無を必ず店頭/ECサイトでご確認ください。

※下記記載のあるチェーンでも一部取り扱いのない店舗がございます。