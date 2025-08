◾️<Petit Brabancon CROSS COUNTER -02->

2025年9月5日(金)東京 Zepp DiverCity(TOKYO) open 18:00 / start 19:00 Guest:凛として時雨

2025年9月13日(土)名古屋 THE BOTTOM LINE open 16:45 / start 17:30 Petit Brabancon Only

2025年9月14日(日)名古屋 THE BOTTOM LINE open 16:45 / start 17:30 Guest:SiM

2025年9月20日(土)大阪 GORILLA HALL OSAKA open 16:45 / start 17:30 Petit Brabancon Only

2025年9月21日(日)大阪 GORILLA HALL OSAKA open 16:45 / start 17:30 ※公演内容調整中のため、チケット販売は一時停止しております。

2025年9月25日(木)東京 Spotify O-EAST open 18:00 / start 19:00 Petit Brabancon Only

◆チケット料金

・一般スタンディング:6,500円(税込・整理番号付・D代別)

・一般スタンディング(オリジナルTシャツ付):10,000円(税込・整理番号付・D代別)

・U-30スタンディング:5,000円(税込・整理番号付・D代別)※U-30チケットは対バン公演のみ

※Zepp DiverCity 公演のみ

2階指定席:6,500円(税込・D代別)

2階指定席(オリジナルTシャツ付):10,000円(税込・D代別)

U-30 2階指定席:5,000円(税込・D代別)

※2階指定席は9月5日(金)東京 Zepp DiverCity公演のみの販売

※U-30チケットは対バン公演のみの販売

一般チケット発売中:https://eplus.jp/pb/

▼公演グッズ/MAVERICK STOREにて先行販売受付中

https://www.maverick-stores.com/petit-brabancon/cross-counter-02-merch

※2025年8月25日(月) 23:59までにご入金いただいたお客様は、9月2日(火) にお届けします。

※2025年8月26日(火)以降ご購入のお客様は順次発送いたします。