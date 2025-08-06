Ææ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ²á¤®¤ë3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦Å·¡¢1Ç¯¤Ö¤ê2¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖWorld ¸¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÜMV¸ø³«
3¥Ô¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦Å·¤¬¡¢1Ç¯¤Ö¤ê2¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ëÀÄ¤µ¤ÈÌî¿´°î¤ì¤ë¿·¶Ê¡Öworld ¸¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢MV¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¡ÖWorld ¸¡×¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ê¥ê¥Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥í¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯Å¸³«¡¢³°Ï¢Ì£¤Ê¤¯´õË¾¤äÍßË¾¤òÉ½¸½¤·¤¿²Î»ì¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¹â¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÅ·¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡¢ÀÄ¤µ¤ÈÌî¿´¡¢Ì´¤Ë°î¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡È²Æ¡É¤È¡È¥í¥Ã¥¯¡É¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉ½¸½¤·¤¿MV¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¡ÖWorld ¸¡×
2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://ten-network.lnk.to/World-4
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Å· ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Å· ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Å· ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë