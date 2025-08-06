¥Û¥ó¥À¤¬·è»»È¯É½¡¡4¡Á6·î½ãÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±»þ´ü¤«¤éÈ¾¸º¡¡¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ç±Ä¶ÈÍø±×1246²¯±ß²¡¤·²¼¤²
¥Û¥ó¥À¤Ïº£Ç¯4·î¤«¤é6·î¤Î·è»»¤Ç¡¢½ãÍø±×¤¬Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈ¾¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ó¥À¤¬È¯É½¤·¤¿º£Ç¯4·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤Î·è»»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½ãÍø±×¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈ¾¸º¡Ê-50.2%¡Ë¤·¡¢1966²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£
ËÌÊÆ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÜ¶È¤Î¤â¤¦¤±¤ò¼¨¤¹±Ä¶ÈÍø±×¤¬1246²¯±ß²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ÙÂØ¤¬ÁÛÄê¤è¤ê¡¢±ß¹â¤Ë¤Õ¤ì¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¡¢´ØÀÇ¤Ë¤è¤ê±Ä¶ÈÍø±×¤¬4500²¯±ß²¡¤·²¼¤²¤é¤ì¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ØÀÇÎ¨¤¬27.5%¤«¤é15%¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¶ÈÀÓ¤Ø¤Î°µÎÏ¤Ï¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÀÅ²¬,
¥Û¥Æ¥ë,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Êè,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
»×¤¤¤ä¤ê,
ºë¶Ì,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥À¥¤¥¹