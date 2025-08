昨年のグラビアデビュー以降、各誌グラビアに登場し、舞台に挑戦するなど、女優としても活動中の土田優空のデジタル限定写真集『ゆあびより』(ワニブックス)が、8月8日(金)にリリースされることが決定した。

土田優空デジタル限定写真集『ゆあびより』

土田優空デジタル限定写真集『ゆあびより』

2024年にグラビアデビューを果たし、愛嬌あるルックスとふわふわボディで各誌引っ張りだこの土田優空。最新デジタル写真集のテーマは「銭湯の看板娘」。昭和の雰囲気漂う民家と銭湯をロケ地に撮影を敢行。幼さが残るピュアな表情、二十歳となって大人の色気をのぞかせる表情の両面が切り取られている。話題のもち肌・癒やし系ベビーフェイスを、どこかノスタルジーを感じさせるシチュエーションとともに楽しめる作品となっている。

土田優空 プロフィール

つちだ・ゆあ

2004年9月21日生まれ。東京都出身。身長155cm。

2024年9月に「ヤングマガジン」(講談社)でグラビアデビューした日韓ハーフの新星。その魅力的な愛されボディが話題となり、その後各誌グラビアに登場。舞台に挑戦するなど、女優としても活動中。

公式X(@tsuchida_yua)、公式Instagram(@tsuchidayua_0921)、公式TikTok(@tsuchidayua_0921)

作品情報

デジタル写真集『ゆあびより』

撮影:西條彰仁

定価:2,200円(税込)

発行:ワニブックス

