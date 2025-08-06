【8月6日のインハイ女子結果】予選から出場の昨年大会ベスト4東九州龍谷はストレート勝利で決勝トーナメント進出へ

令和7年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）バレーボール競技の女子大会が、岡山県岡山市にて8月6日に開幕した。

大会1日目は予選グループ戦と敗者復活戦が開催。昨年大会優勝の金蘭会（大阪②）は第1シード、準優勝の就実（岡山①）は第2シードで、ベスト4の大阪国際（大阪①）は第3シードとなり、それぞれ決勝トーナメントからの出場となる。

そして昨年大会ベスト4の東九州龍谷（大分）は大会1日目で國學院栃木(栃木)と対戦。セットカウント2-0のストレートで勝利し、決勝トーナメント進出を決めた。

6日に行われた試合結果は以下の通り。

▼大会1日目・8月6日のインハイ女子結果

【第1試合】

★八王子実践(東京①) 2-0 高知中央(高知)

★熊本信愛(熊本) 2-0 鳥取城北(鳥取)

★福岡女学院(福岡) 2-0 高松商(香川)

★三重(三重) 2-0 近江(滋賀)

新発田商(新潟) 0-2 城南(徳島) ★

横浜隼人(神奈川) 1-2 都市大塩尻(長野)★

【第2試合】

鳥栖商(佐賀) 0-2 玉野光南(岡山)★

★土浦日大(茨城) 2-0 富山第一(富山)

京都橘(京都) 0-2 文京学院大女(東京②)★

★盛岡誠桜(岩手) 2-0 知念(沖縄)

銀河学院(広島) 0-2 川崎橘(神奈川)★

秋田北(秋田) 0-2 開智(和歌山)★

【第3試合】

岐阜第一(岐阜) 0-2 札幌大谷(北海道)★

★豊川(愛知) 2-1 日南学園(宮崎)

安来(島根) 1-2 航空石川(石川)★

★鹿児島女(鹿児島) 2-0 日ノ本(兵庫)

★富士見(静岡) 2-0 西彼杵(長崎)

★敬愛学園(千葉) 2-1 米沢中央(山形)

【第4試合】

★誠英(山口) 2-1 松山東雲(愛媛)

高崎女(群馬) 1-2 郡山女大附(福島) ★

國學院栃木(栃木) 0-2 東九州龍谷(大分)★

★古川学園(宮城) 2-0 細田学園(埼玉)

東海大甲府(山梨) 0-2 青森西(青森)★

★福井工大福井(福井) 2-0 奈良女(奈良)

【敗者復活戦】

★近江(滋賀) 2-0 知念(沖縄)

★日ノ本(兵庫) 0-2 細田学園(埼玉) ★

新発田商(新潟) 1-2 銀河学院(広島) ★

★西彼杵(長崎) 2-0 東海大甲府(山梨)

★横浜隼人(神奈川) 2-0 秋田北(秋田)

米沢中央(山形) 0-2 奈良女(奈良) ★

高知中央(高知) 1-2 鳥栖商(佐賀) ★

岐阜第一(岐阜) 0-2 松山東雲(愛媛) ★

★鳥取城北(鳥取) 2-0 富山第一(富山)

★日南学園(宮崎) 2-0 高崎女(群馬)

高松商(香川) 0-2 京都橘(京都) ★

★安来(島根) 2-0 國學院栃木(栃木)

