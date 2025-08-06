【8月6日のインハイ女子結果】予選から出場の昨年大会ベスト4東九州龍谷はストレート勝利で決勝トーナメント進出へ
令和7年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）バレーボール競技の女子大会が、岡山県岡山市にて8月6日に開幕した。
大会1日目は予選グループ戦と敗者復活戦が開催。昨年大会優勝の金蘭会（大阪②）は第1シード、準優勝の就実（岡山①）は第2シードで、ベスト4の大阪国際（大阪①）は第3シードとなり、それぞれ決勝トーナメントからの出場となる。
そして昨年大会ベスト4の東九州龍谷（大分）は大会1日目で國學院栃木(栃木)と対戦。セットカウント2-0のストレートで勝利し、決勝トーナメント進出を決めた。
6日に行われた試合結果は以下の通り。
▼大会1日目・8月6日のインハイ女子結果
【第1試合】
★八王子実践(東京①) 2-0 高知中央(高知)
★熊本信愛(熊本) 2-0 鳥取城北(鳥取)
★福岡女学院(福岡) 2-0 高松商(香川)
★三重(三重) 2-0 近江(滋賀)
新発田商(新潟) 0-2 城南(徳島) ★
横浜隼人(神奈川) 1-2 都市大塩尻(長野)★
【第2試合】
鳥栖商(佐賀) 0-2 玉野光南(岡山)★
★土浦日大(茨城) 2-0 富山第一(富山)
京都橘(京都) 0-2 文京学院大女(東京②)★
★盛岡誠桜(岩手) 2-0 知念(沖縄)
銀河学院(広島) 0-2 川崎橘(神奈川)★
秋田北(秋田) 0-2 開智(和歌山)★
【第3試合】
岐阜第一(岐阜) 0-2 札幌大谷(北海道)★
★豊川(愛知) 2-1 日南学園(宮崎)
安来(島根) 1-2 航空石川(石川)★
★鹿児島女(鹿児島) 2-0 日ノ本(兵庫)
★富士見(静岡) 2-0 西彼杵(長崎)
★敬愛学園(千葉) 2-1 米沢中央(山形)
【第4試合】
★誠英(山口) 2-1 松山東雲(愛媛)
高崎女(群馬) 1-2 郡山女大附(福島) ★
國學院栃木(栃木) 0-2 東九州龍谷(大分)★
★古川学園(宮城) 2-0 細田学園(埼玉)
東海大甲府(山梨) 0-2 青森西(青森)★
★福井工大福井(福井) 2-0 奈良女(奈良)
【敗者復活戦】
★近江(滋賀) 2-0 知念(沖縄)
★日ノ本(兵庫) 0-2 細田学園(埼玉) ★
新発田商(新潟) 1-2 銀河学院(広島) ★
★西彼杵(長崎) 2-0 東海大甲府(山梨)
★横浜隼人(神奈川) 2-0 秋田北(秋田)
米沢中央(山形) 0-2 奈良女(奈良) ★
高知中央(高知) 1-2 鳥栖商(佐賀) ★
岐阜第一(岐阜) 0-2 松山東雲(愛媛) ★
★鳥取城北(鳥取) 2-0 富山第一(富山)
★日南学園(宮崎) 2-0 高崎女(群馬)
高松商(香川) 0-2 京都橘(京都) ★
★安来(島根) 2-0 國學院栃木(栃木)