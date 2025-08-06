ZÀ¤Âå¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¤»¤¤¤é¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤ÎµÓ¤¬²áµî°ìÈÖ¤Ë¹¥¤¡×ÅØÎÏ¤Î»òÊª¤Î¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓ¤òÈäÏª
ZÀ¤Âå¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¤»¤¤¤é¤¬¡¢8·î8Æü¤Ë½é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡ØDear Saints¡Ù¤òÈ¯Çä¡£ÈþµÓºÝÎ©¤ÄÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óºÝÎ©¤ÄÈ©¸«¤»SHOT
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¾Ï¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿1Ëç¡£¤³¤ÎËÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ3¥ö·î¤«¤±¤ÆÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤»¤¤¤é¤Ï¡¢¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤ÎµÓ¤¬²áµî°ìÈÖ¤Ë¹¥¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
µ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿½ñÀÒ¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÍýÁÛ¤ÎÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤ÈÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ´èÄ¥¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤»¤¤¤é¡£¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¶ÊÀþÅª¤ÊÂÎ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤»¤¤¤éËÜ¿Í¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿ÞÕ¿È¤Î1ºý¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¶»¤ÎÆâ¤¬ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤é¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¢¤ê¡¢»äÊª¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈËþºÜ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Èà½÷¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬¾þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¡Ê»£±Æ¡§ÂçÄÍÈþÎë¡¿µ×ÌîÈþÎè¡Ë