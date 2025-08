King ＆ Prince『What We Got 〜奇跡はきみと〜/I Know』は2曲のギャップが魅力的な意欲作に

8月6日、ダブルAサイドシングル『What We Got 〜奇跡はきみと〜/I Know』をリリースしたKing & Prince。「What We Got 〜奇跡はきみと〜」はミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング、「I Know」はエレクトロなダンスミュージックで、ガラリと雰囲気の異なる内容になっている。そこで本記事では、今回のシングルに収録されている2曲にスポットを当て、King & Princeの音楽的な魅力を紐解いてみたい。

【関連】King & Prince、ミッキーの新公式テーマソングを担当!永瀬廉と高橋海人の“ニコイチ”な関係がぴったりマッチ

まず、「What We Got 〜奇跡はきみと〜」は、“ふとした出会いが大切な絆になる”という身近な奇跡を歌い、みんなに笑顔を届けるミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング。King & Princeが日本語訳詞を担当したこの曲は、彼らのライブでその詳細が初めて明かされた。メンバーの永瀬廉は、自身のラジオ番組で、「やっぱ信じられなかったですよね、最初は。でもめちゃめちゃ嬉しかったです」と、ミッキーマウスとのコラボが決まった際の心境を明かしており、彼らにとっても同曲が意義あるものだということが伝わってくる。

8月4日には「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のMVが公開され、ミッキー&フレンズとKing & Princeが一緒にダンスする明るく楽しげな様子が映し出されている。コメント欄には、「素敵なお二人にディズニーのコラボが最高すぎ」「ディズニー×キンプリで世界中の方々が幸せになってくれると嬉しいなぁ」「ディズニーの世界にふたりがいる奇跡にやっぱり感動しちゃう」「こんな幸せなMVを見れる未来がくるなんて」といった熱い反響が多数寄せられており、ファンにとっても印象深い1曲となったようだ。これから先も末永く愛されていくことだろう。

一方、ニューシングルのもう1つの表題曲「I Know」は、「What We Got 〜奇跡はきみと〜」とはガラリとイメージの異なる怪しげな曲調で、HIP HOPをベースにしたエレクトロなダンスミュージック。こちらは、メンバーの高橋海人が中村倫也とダブル主演を務めるTBS系ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』の挿入歌として、毎話のタイトルバックで使用されており、視聴者を一気に作品の世界へと引き込んでいる。

8月4日放送の『CDTV ライブ! ライブ!』(TBS系)では、この「I Know」が「What We Got 〜奇跡はきみと〜」と共に披露された。ブラックスーツ風のクールな衣装を身に纏い、キレのある洗練されたダンスパフォーマンスを見せる2人に、SNSでは、「かっこよさ尋常じゃない」「衣装もビジュも最高」「2人もダンスと歌がどんどん進化してる」「カッコよくて度肝抜かれた!!」と称賛の声が続出。ハッピーな「What We Got 〜奇跡はきみと〜」とのギャップも相まって、ファンの心をぐっと掴んだことがうかがえる。

この夏には『King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME』も無事完走し、波に乗るKing & Prince。二面性の魅力が味わえる『What We Got 〜奇跡はきみと〜/I Know』は、そんな彼らの勢いをさらに後押しするシングルになりそうだ。

※高橋海人の「高」ははしごだか