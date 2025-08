「こんなん似合うの由伸くんだけやん」

ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは8月6日、投稿を更新。山本由伸選手と、人気キャラクター「ハローキティ」がコラボレーションしている動画を公開しました。同アカウントは「Yoshinobu with Hello Kitty and Friends(由伸とハローキティの仲間たち)」とつづり、1本の動画を投稿。山本選手に続いて、マイメロディ、ハローキティ、クロミが順番に登場します。キャラクターたちはドジャースのユニフォームを着用しており、かわいらしいです。

「Hello Kitty, My Melody and Kuromi」

コメントでは、「公式さんGood Job ここは由伸さんですよね 可愛いすぎ 反則です」「かわいいの大渋滞」「戸惑ってるとこ可愛い」「由伸、キャラ変か!」「どうした 由伸投手世界を相手に戦ってるのに女子高校生みたい」「こんなん似合うの由伸くんだけやん 可愛すぎる ドジャース最高」との声が寄せられました。同日、「Hello Kitty, My Melody and Kuromi」とつづり、キャラクターたちの写真や動画を公開した同アカウント。さまざまな選手と撮影したようです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)