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いよいよあす(7日)からお盆シーズンが始まります。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像を見る】7日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□下り：8月9日(土)・8月10日(日)
□上り：8月11日(月・祝)・8月15日(金)・8月16日(土)

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

お盆シーズン初日のあす(7日)はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」8月7日(木)はどこが混む？【東日本】

【画像①】は地図で一目でわかる、7日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・岩槻IC→川口JCT　川口JCT付近　10キロ

□常磐自動車道
〈上り〉
・柏IC→三郷JCT　三郷JCT付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・東松山IC→鶴ヶ島JCT　鶴ヶ島JCT付近　10キロ

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・相模原IC→海老名JCT　海老名JCT付近　15キロ
・青梅IC→八王子JCT　八王子JCT付近　20キロ
・坂戸IC→入間IC　狭山PA付近　15キロ
・白岡菖蒲IC→川島IC　桶川北本IC付近　10キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT　八王子JCT付近　15キロ
・日の出IC→狭山日高IC　狭山PA付近　10キロ
・入間IC→鶴ヶ島JCT　鶴ヶ島JCT付近　10キロ
・桶川北本IC→久喜白岡JCT　久喜白岡JCT付近　10キロ

□東京外環自動車道
〈上り〉
・川口中央IC→和光北IC　新倉PA付近　10キロ
・三郷中央IC→川口東IC　川口東IC付近　10キロ
〈下り〉
・和光IC→草加IC　川口東IC付近　15キロ
・三郷JCT→市川北IC　松戸IC付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→高井戸IC　高井戸出口付近　20キロ
・八王子JCT→稲城IC　国立府中IC付近　15キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　15キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　20キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　10キロ

□小田原厚木道路
〈上り〉
・平塚IC→小田原東IC　弁天山TN付近　10キロ
〈下り〉
・小田原西IC→二宮IC　弁天山TN付近　10キロ

□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC　穴川IC付近　10キロ
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC　貝塚IC付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・横浜青葉IC→東京IC　東京IC付近　10キロ
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　15キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　20キロ

「渋滞予想」8月7日(木)はどこが混む？【中部】

【画像②】は地図で一目でわかる、7日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□東名高速道路
〈上り〉
・春日井IC→東名三好IC　東郷PA付近　15キロ
〈下り〉
・豊田上郷SIC→日進JCT　東郷PA付近　10キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・豊田JCT→名古屋南IC　豊明IC付近　10キロ

「渋滞予想」8月7日(木)はどこが混む？【関西】

【画像③～⑤】は地図で一目でわかる、7日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC　大津IC付近　15キロ
〈下り〉
・竜王IC→大津IC　大津IC付近　20キロ
・信楽IC→大津IC　大津IC付近 新名神高速道路から　20キロ

□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC　宇治TN付近　10キロ
・久御山南IC→笠取IC　宇治TN付近 第二京阪道路から　10キロ
〈下り〉
・瀬田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□近畿自動車道
〈上り〉
・長原IC→守口JCT　門真IC付近　15キロ
〈下り〉
・守口JCT→東大阪南IC　東大阪南IC付近　10キロ
・中国豊中IC→摂津南IC　摂津北IC付近 中国自動車道から　10キロ

「渋滞予想」8月7日(木)はどこが混む？【九州】

【画像⑥】は地図で一目でわかる、7日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道
〈上り〉
・久留米IC→筑紫野IC　基山PA付近　10キロ