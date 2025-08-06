いよいよあす(7日)からお盆シーズンが始まります。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...

【画像を見る】7日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□下り：8月9日(土)・8月10日(日)

□上り：8月11日(月・祝)・8月15日(金)・8月16日(土)

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

お盆シーズン初日のあす(7日)はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」8月7日(木)はどこが混む？【東日本】

【画像①】は地図で一目でわかる、7日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・岩槻IC→川口JCT 川口JCT付近 10キロ



□常磐自動車道

〈上り〉

・柏IC→三郷JCT 三郷JCT付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・東松山IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 10キロ



□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・相模原IC→海老名JCT 海老名JCT付近 15キロ

・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 20キロ

・坂戸IC→入間IC 狭山PA付近 15キロ

・白岡菖蒲IC→川島IC 桶川北本IC付近 10キロ

〈下り〉

・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ

・日の出IC→狭山日高IC 狭山PA付近 10キロ

・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 10キロ

・桶川北本IC→久喜白岡JCT 久喜白岡JCT付近 10キロ



□東京外環自動車道

〈上り〉

・川口中央IC→和光北IC 新倉PA付近 10キロ

・三郷中央IC→川口東IC 川口東IC付近 10キロ

〈下り〉

・和光IC→草加IC 川口東IC付近 15キロ

・三郷JCT→市川北IC 松戸IC付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→高井戸IC 高井戸出口付近 20キロ

・八王子JCT→稲城IC 国立府中IC付近 15キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ



□小田原厚木道路

〈上り〉

・平塚IC→小田原東IC 弁天山TN付近 10キロ

〈下り〉

・小田原西IC→二宮IC 弁天山TN付近 10キロ



□京葉道路

〈上り〉

・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ

〈下り〉

・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・横浜青葉IC→東京IC 東京IC付近 10キロ

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 15キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ

「渋滞予想」8月7日(木)はどこが混む？【中部】

【画像②】は地図で一目でわかる、7日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□東名高速道路

〈上り〉

・春日井IC→東名三好IC 東郷PA付近 15キロ

〈下り〉

・豊田上郷SIC→日進JCT 東郷PA付近 10キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・豊田JCT→名古屋南IC 豊明IC付近 10キロ

「渋滞予想」8月7日(木)はどこが混む？【関西】

【画像③～⑤】は地図で一目でわかる、7日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ

〈下り〉

・竜王IC→大津IC 大津IC付近 20キロ

・信楽IC→大津IC 大津IC付近 新名神高速道路から 20キロ



□京滋バイパス

〈上り〉

・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ

・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□近畿自動車道

〈上り〉

・長原IC→守口JCT 門真IC付近 15キロ

〈下り〉

・守口JCT→東大阪南IC 東大阪南IC付近 10キロ

・中国豊中IC→摂津南IC 摂津北IC付近 中国自動車道から 10キロ

「渋滞予想」8月7日(木)はどこが混む？【九州】

【画像⑥】は地図で一目でわかる、7日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□九州自動車道

〈上り〉

・久留米IC→筑紫野IC 基山PA付近 10キロ