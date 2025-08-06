【お盆 7日に混雑するのはどこ？】綾瀬SIC付近や大津IC付近で最長20キロ 東北道～関越道～圏央道～中央道～東名～名神～近畿道～九州道【NEXCO東日本・中日本・西日本 高速道路 渋滞予測 2025】
いよいよあす(7日)からお盆シーズンが始まります。NEXCO各社では、今年の道路の混雑のピークは...
【画像を見る】7日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア
□下り：8月9日(土)・8月10日(日)
□上り：8月11日(月・祝)・8月15日(金)・8月16日(土)
と見ています。
お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。
お盆シーズン初日のあす(7日)はどこが混むのでしょうか。
「渋滞予想」8月7日(木)はどこが混む？【東日本】
【画像①】は地図で一目でわかる、7日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）
□東北自動車道
〈上り〉
・岩槻IC→川口JCT 川口JCT付近 10キロ
□常磐自動車道
〈上り〉
・柏IC→三郷JCT 三郷JCT付近 10キロ
□関越自動車道
〈上り〉
・東松山IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 10キロ
□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・相模原IC→海老名JCT 海老名JCT付近 15キロ
・青梅IC→八王子JCT 八王子JCT付近 20キロ
・坂戸IC→入間IC 狭山PA付近 15キロ
・白岡菖蒲IC→川島IC 桶川北本IC付近 10キロ
〈下り〉
・相模原愛川IC→八王子JCT 八王子JCT付近 15キロ
・日の出IC→狭山日高IC 狭山PA付近 10キロ
・入間IC→鶴ヶ島JCT 鶴ヶ島JCT付近 10キロ
・桶川北本IC→久喜白岡JCT 久喜白岡JCT付近 10キロ
□東京外環自動車道
〈上り〉
・川口中央IC→和光北IC 新倉PA付近 10キロ
・三郷中央IC→川口東IC 川口東IC付近 10キロ
〈下り〉
・和光IC→草加IC 川口東IC付近 15キロ
・三郷JCT→市川北IC 松戸IC付近 10キロ
□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→高井戸IC 高井戸出口付近 20キロ
・八王子JCT→稲城IC 国立府中IC付近 15キロ
・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ
・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ
□小田原厚木道路
〈上り〉
・平塚IC→小田原東IC 弁天山TN付近 10キロ
〈下り〉
・小田原西IC→二宮IC 弁天山TN付近 10キロ
□京葉道路
〈上り〉
・市原IC→穴川IC 穴川IC付近 10キロ
〈下り〉
・幕張IC→貝塚IC 貝塚IC付近 10キロ
□東名高速道路
〈上り〉
・横浜青葉IC→東京IC 東京IC付近 10キロ
・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 15キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 20キロ
「渋滞予想」8月7日(木)はどこが混む？【中部】
【画像②】は地図で一目でわかる、7日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）
□東名高速道路
〈上り〉
・春日井IC→東名三好IC 東郷PA付近 15キロ
〈下り〉
・豊田上郷SIC→日進JCT 東郷PA付近 10キロ
□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・豊田JCT→名古屋南IC 豊明IC付近 10キロ
「渋滞予想」8月7日(木)はどこが混む？【関西】
【画像③～⑤】は地図で一目でわかる、7日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□名神高速道路
〈上り〉
・大山崎JCT→大津IC 大津IC付近 15キロ
〈下り〉
・竜王IC→大津IC 大津IC付近 20キロ
・信楽IC→大津IC 大津IC付近 新名神高速道路から 20キロ
□京滋バイパス
〈上り〉
・久御山淀IC→笠取IC 宇治TN付近 10キロ
・久御山南IC→笠取IC 宇治TN付近 第二京阪道路から 10キロ
〈下り〉
・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ
□近畿自動車道
〈上り〉
・長原IC→守口JCT 門真IC付近 15キロ
〈下り〉
・守口JCT→東大阪南IC 東大阪南IC付近 10キロ
・中国豊中IC→摂津南IC 摂津北IC付近 中国自動車道から 10キロ
「渋滞予想」8月7日(木)はどこが混む？【九州】
【画像⑥】は地図で一目でわかる、7日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）
□九州自動車道
〈上り〉
・久留米IC→筑紫野IC 基山PA付近 10キロ