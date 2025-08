人気日本人女子レスラーが新たに“美人秘書”採用でタッグ結成。“コンビ名”を募集する呼びかけに、多くのファンからコメントが寄せられている。

【画像】日本人女子、“美人秘書”とタッグで決めポーズ

WWE女子スーパースターのジュリアが3日、自身のインスタグラムを更新。7月25日(日本時間26日)のWWE「スマックダウン」放送内で明かされた新しいパートナー、キアナ・ジェームズとのツーショット写真を複数枚投稿した。

日本人レスラーであるジュリアの“代理人”として今後は活動していくことを明かしていた元NXT女子タッグ王者のキアナは、美腹筋がチラ見えするほど大胆にカットされた襟付きの“ビジネスカジュアル風”衣装で秘書の佇まいを演出。そしてジュリア本人もお馴染みのド派手な編み込みヘアスタイルにベルトを抱えた“戦闘スタイル”で写真に収まっている。

「それで…私たちデュオをなんと呼べばいいだろう?」と添えられたこの投稿は、案の定WWEユニバースによる“名前大喜利”状態に。「Beautiful Business!」「Business And Pleasure」「Beauty and the boss」「Madness of Beautiful Business」「Corporate Chaos」などと、あくまで“ビジネスパートナー”であることを匂わせるような、個性豊かな愛称候補が寄せられていた。

ロンドン生まれ日本育ちのジュリアは今年5月にWWE「スマックダウン」に昇格すると、6月27日(同28日)の同大会でゼリーナ・ベガを破り、WWE女子US王座を奪取。8月1日(同2日)の同大会ではキアナの“調整”のもとゼリーナと再びタイトルマッチが組まれ、見事タイトル防衛を果たしている。

