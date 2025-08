回転寿司チェーンのスシローでは「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを展開中!

2025年8月6日(水)からは、兵庫・三宮の人気店“麺屋 鯖の上にも三年”が監修した「濃厚 鯖節ラーメン」が期間限定で登場。

監修店の味をスシローならではの形で再現し、寿司との相性も考え抜かれた一品です。

スシロー「濃厚 鯖節ラーメン」

価格:税込450円〜

販売期間:2025年8月6日(水)〜販売予定総数48万食が完売次第終了

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況はアプリ・HPでご確認ください。

※お持ち帰り対象外。

回転寿司チェーンのスシローは、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とのコラボによる「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズを展開中!

2025年8月6日(水)からは、兵庫・三宮の人気店“麺屋 鯖の上にも三年”が監修した「濃厚 鯖節ラーメン」が期間限定で登場☆

今回監修を務めた“麺屋 鯖の上にも三年”は、ラーメン激戦区として知られる兵庫・三宮に店を構える人気店。

食べログで3.66という高評価を獲得しており、鯖節を使ったスープが特徴の実力派です。

「濃厚 鯖節ラーメン」は、鯖節から取った出汁に煮干しの旨みを加え、ラードや濃口醤油で味の深みを引き出しています。

さらに焼き鯖をトッピングすることで、鯖の風味を存分に楽しめる一杯に仕上げました。

監修店の味をスシローならではの形で再現し、寿司との相性も考え抜かれた一品です。

兵庫・三宮の人気店“麺屋 鯖の上にも三年”監修!

スシロー「濃厚 鯖節ラーメン」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】兵庫・三宮の人気店“麺屋 鯖の上にも三年”監修!スシロー「濃厚 鯖節ラーメン」 appeared first on Dtimes.