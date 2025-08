稲葉真弓『ミーのいない朝』世界各地で話題に　新装版も発売

稲葉真弓『ミーのいない朝』(河出書房新社)がフランスやアメリカなど、世界各地で話題になっている。

本書は著者・稲葉による愛猫エッセイ。2014年に刊行されたフランス版 20 ans avec mon chat (翻訳者:Élisabeth Suetsugu 版元:Éditions Philippe Picquier)は、累計4万部を超える異例のヒットとなった。

フランスが火付け役となりイギリス、アメリカ、スペイン、イタリア、ポルトガル、オランダ、マレーシアなど各国での翻訳刊行が続々と決定。2024年10月にイギリス版 Mornings With My Cat Mii (翻訳者:Ginny Tapley Takemori 版元:Harvill Secker)、2025年2月にアメリカ版 Mornings Without Mii (翻訳者:Ginny Tapley Takemori 版元:Farrar Straus & Giroux)が刊行。

特にアメリカでは発売前から「2025年アメリカで最も期待される本」にも選ばれた。そんな本書の新装版も8月6日に河出文庫から発売される。

■著者紹介稲葉真弓1950年生まれ。『エンドレス・ワルツ』で女流文学賞、『声の娼婦』で平林賞、『海松』で川端賞、芸術選奨文部科学大臣賞、『半島へ』で谷崎賞、中日文化賞、親鸞賞受賞。2014年紫綬褒章受章。同年8月逝去。

(文=リアルサウンド ブック編集部)