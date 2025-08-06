¹âÍº»Ô¶µ°é¶É¡¢È¬²¦»Ò»Ô¶µ°Ñ¤È¸òÎ®³Ð½ñ¤òÄù·ë Áê¸ßË¬ÌäÂ¥¿Ê¤Ø¡¿ÂæÏÑ
¡Ê¹âÍºÃæ±û¼Ò¡ËÆîÉô¡¦¹âÍº»ÔÀ¯ÉÜ¶µ°é¶É¤Ï6Æü¡¢Æ±»Ô¤¬Í§¹¥¸òÎ®¶¨Äê¤ò·ë¤ÖÈ¬²¦»Ò»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È¡Ö¶µ°é¸òÎ®¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³Ð½ñ¡×¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁÐÊý¤Î¶µ»Õ¤ä»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ÎÁê¸ßË¬Ìä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸òÎ®¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦Ê¸²½¤Ç¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
È¬²¦»Ò»Ô¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Äù·ë¼°¤Ï4Æü¤ËÈ¬²¦»Ò»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÍº»Ô¤Î¸âÎ©¿¹¡Ê¤´¤ê¤Ä¤·¤ó¡Ë¶µ°é¶ÉÄ¹¤ÈÈ¬²¦»Ò»Ô¤Î°Â´Ö±ÑÄ¬¶µ°éÄ¹¤¬¶¨Äê½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£³Ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢»ÐËå¹»Äó·È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿³Ø¹»´Ö¤Î¸òÎ®¿ä¿Ê¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¸â»á¤Ï¡¢Î¾»Ô¤Ï2006Ç¯¤ÎÍ§¹¥¸òÎ®¶¨ÄêÄù·ë°ÊÍè¡¢´Ñ¸÷¤äÊ¸²½¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢ÇÀ¶È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¸ÀµÚ¡£¶µ°é¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¹âÍº»Ô¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë³¨²èÅ¸¤ÇÈ¬²¦»Ò¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î¸òÎ®³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¸â»á¤é¤ÏÈ¬²¦»Ò»ÔÆâ¤ÎµÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤Î»ë»¡¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿2¡¢3Î¾Æü¤Ë¤Ï¹âÍº»Ô¤ÎÃæ²Ú·Ý½Ñ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¡ÖÈ¬²¦»Ò¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÊÎÓ¹ªû±¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
È¬²¦»Ò»Ô¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Äù·ë¼°¤Ï4Æü¤ËÈ¬²¦»Ò»ÔÌò½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÍº»Ô¤Î¸âÎ©¿¹¡Ê¤´¤ê¤Ä¤·¤ó¡Ë¶µ°é¶ÉÄ¹¤ÈÈ¬²¦»Ò»Ô¤Î°Â´Ö±ÑÄ¬¶µ°éÄ¹¤¬¶¨Äê½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£³Ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢»ÐËå¹»Äó·È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿³Ø¹»´Ö¤Î¸òÎ®¿ä¿Ê¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¸â»á¤é¤ÏÈ¬²¦»Ò»ÔÆâ¤ÎµÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¤Î»ë»¡¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿2¡¢3Î¾Æü¤Ë¤Ï¹âÍº»Ô¤ÎÃæ²Ú·Ý½Ñ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¡ÖÈ¬²¦»Ò¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÊÎÓ¹ªû±¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë