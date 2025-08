「a bed of roses」の意味は？「バラのベッド」ってどういうこと！？【1分英会話】

正解は「楽で幸せな状況、暮らし」でした!

飛び込みたくなるような、バラの花びらが散りばめられたベッドのイメージから作られたイディオム。

この表現は、「心地よい場所や状況」または「楽で幸せな状況・暮らし」を表すときに使われますよ。

「Sarah’s parents are so rich; her life must be a bed of roses.」

(サラの両親はとても裕福だから、彼女は楽な暮らしをしているに違いない)