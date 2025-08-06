3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
8月4日（月）の放送では、NHK連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルステージがおこなわれるNHK総合の番組「MUSIC GIFT 2025 〜あなたに贈ろう 希望の歌〜」や、「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた新曲「夏の影」などについて語りました。


（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



大森：今週末、NHK総合の番組「MUSIC GIFT 2025 〜あなたに贈ろう 希望の歌〜」（8月9日(土)19:30〜20:55、22:00〜22:50）に我々出演させていただきます！こちら、ニノ（二宮和也）さん（と二階堂ふみさん）が司会をされてますね！





大森：「あんぱん」といえば、今週から（僕が演じる）“いせたくや”が……！

若井：ついにですね！

大森：そして、今日（8月４日）発表になりました！（「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた新曲）「夏の影」が8月11日に配信リリースされます！

若井：お〜！

大森：コンテンツカレンダーも解禁されまして！ こちら「キリン 午後の紅茶」夏の新CMのタイアップ曲となっております〜！ この前、「自然に触れた」と話していたのは、どういうことなのか……！

藤澤：えっ？ ここで言うってことは……!?

大森：ファンクラブのほうでも「夏、堪能したいよね〜！」とか言っていたのも、こちらの曲（がきっかけ）になっているんじゃないかしら、という！

若井：そういうことですか〜!?

大森：（2018年リリースの）「青と夏」以来の夏曲ということで、こちらも楽しみにしていてください！

若井：お楽しみに！



番組では他にも、東京ディズニーリゾートの夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」のテーマソングとしてミセスが書き下ろした楽曲「Carrying Happiness （Tokyo Disney Resort Version）」についての感想が寄せられ、メンバーが好きな歌詞などについて語る場面もありました。

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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624