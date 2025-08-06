Mrs. GREEN APPLE大森元貴「『青と夏』以来の“夏曲”ということで…」約７年ぶりに“夏”を冠した新曲をリリース
8月4日（月）の放送では、NHK連続テレビ小説「あんぱん」スペシャルステージがおこなわれるNHK総合の番組「MUSIC GIFT 2025 〜あなたに贈ろう 希望の歌〜」や、「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた新曲「夏の影」などについて語りました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
大森：今週末、NHK総合の番組「MUSIC GIFT 2025 〜あなたに贈ろう 希望の歌〜」（8月9日(土)19:30〜20:55、22:00〜22:50）に我々出演させていただきます！こちら、ニノ（二宮和也）さん（と二階堂ふみさん）が司会をされてますね！
🏃♀️#あんぱんだより https://twitter.com/hashtag/%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%B1%E3%82%93%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw🖌— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) August 1, 2025 https://twitter.com/asadora_nhk/status/1951123320759550400?ref_src=twsrc%5Etfw
MUSIC GIFT 2025
〜あなたに贈ろう 希望の歌〜
📺[総合] 8/9(土) 午後7:30〜
「あんぱん」スペシャルステージhttps://t.co/hBypkVaHu2 https://t.co/hBypkVaHu2
🔻コーナーMC#今田美桜 https://twitter.com/hashtag/%E4%BB%8A%E7%94%B0%E7%BE%8E%E6%A1%9C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #北村匠海 https://twitter.com/hashtag/%E5%8C%97%E6%9D%91%E5%8C%A0%E6%B5%B7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
🔻歌唱#大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#原菜乃華 https://twitter.com/hashtag/%E5%8E%9F%E8%8F%9C%E4%B9%83%E8%8F%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#戸田恵子 https://twitter.com/hashtag/%E6%88%B8%E7%94%B0%E6%81%B5%E5%AD%90?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#中尾隆聖 https://twitter.com/hashtag/%E4%B8%AD%E5%B0%BE%E9%9A%86%E8%81%96?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#山寺宏一 https://twitter.com/hashtag/%E5%B1%B1%E5%AF%BA%E5%AE%8F%E4%B8%80?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#NHK_MUSICGIFT https://twitter.com/hashtag/NHK_MUSICGIFT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#朝ドラあんぱん https://twitter.com/hashtag/%E6%9C%9D%E3%83%89%E3%83%A9%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%B1%E3%82%93?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
🏃♀️#あんぱんのなかま https://twitter.com/hashtag/%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%B1%E3%82%93%E3%81%AE%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%BE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw🖌— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) August 3, 2025 https://twitter.com/asadora_nhk/status/1952146341481840902?ref_src=twsrc%5Etfw
🎼いせ たくや 🖋 #大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
両親の影響で芝居と音楽が大好きな学生。嵩と出会い、のちに仕事で深く関わっていくことになる。#朝ドラあんぱん https://twitter.com/hashtag/%E6%9C%9D%E3%83%89%E3%83%A9%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%B1%E3%82%93?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw 見逃し配信中📱https://t.co/SSVUf9lWup https://t.co/SSVUf9lWup pic.twitter.com/nBfVCACI7C https://t.co/nBfVCACI7C
大森：「あんぱん」といえば、今週から（僕が演じる）“いせたくや”が……！
若井：ついにですね！
大森：そして、今日（8月４日）発表になりました！（「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた新曲）「夏の影」が8月11日に配信リリースされます！
若井：お〜！
大森：コンテンツカレンダーも解禁されまして！ こちら「キリン 午後の紅茶」夏の新CMのタイアップ曲となっております〜！ この前、「自然に触れた」と話していたのは、どういうことなのか……！
藤澤：えっ？ ここで言うってことは……!?
大森：ファンクラブのほうでも「夏、堪能したいよね〜！」とか言っていたのも、こちらの曲（がきっかけ）になっているんじゃないかしら、という！
若井：そういうことですか〜!?
大森：（2018年リリースの）「青と夏」以来の夏曲ということで、こちらも楽しみにしていてください！
若井：お楽しみに！
【NEWS🎵】— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) July 6, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1941995576515563785?ref_src=twsrc%5Etfw
Mrs. GREEN APPLEの新曲『#夏の影 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%8F%E3%81%AE%E5%BD%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw』が、
「キリン #午後の紅茶 https://twitter.com/hashtag/%E5%8D%88%E5%BE%8C%E3%81%AE%E7%B4%85%E8%8C%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw」夏の新CMに起用決定🎐
本CM「夏の影」篇は本日より全国放映がスタートしています💫
ぜひチェックしてみてください👀
▼詳細https://t.co/hXLSCpLJcj https://t.co/hXLSCpLJcj
#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#夏の影 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%8F%E3%81%AE%E5%BD%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/003iT1hBBS https://t.co/003iT1hBBS
番組では他にも、東京ディズニーリゾートの夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」のテーマソングとしてミセスが書き下ろした楽曲「Carrying Happiness （Tokyo Disney Resort Version）」についての感想が寄せられ、メンバーが好きな歌詞などについて語る場面もありました。
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この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624