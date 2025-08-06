（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗

🏃‍♀️#あんぱんだより https://twitter.com/hashtag/%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%B1%E3%82%93%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw🖌



MUSIC GIFT 2025

〜あなたに贈ろう 希望の歌〜



📺[総合] 8/9(土) 午後7:30〜



「あんぱん」スペシャルステージhttps://t.co/hBypkVaHu2 https://t.co/hBypkVaHu2



🔻コーナーMC#今田美桜 https://twitter.com/hashtag/%E4%BB%8A%E7%94%B0%E7%BE%8E%E6%A1%9C?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #北村匠海 https://twitter.com/hashtag/%E5%8C%97%E6%9D%91%E5%8C%A0%E6%B5%B7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

🔻歌唱#大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#原菜乃華 https://twitter.com/hashtag/%E5%8E%9F%E8%8F%9C%E4%B9%83%E8%8F%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#戸田恵子 https://twitter.com/hashtag/%E6%88%B8%E7%94%B0%E6%81%B5%E5%AD%90?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#中尾隆聖 https://twitter.com/hashtag/%E4%B8%AD%E5%B0%BE%E9%9A%86%E8%81%96?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#山寺宏一 https://twitter.com/hashtag/%E5%B1%B1%E5%AF%BA%E5%AE%8F%E4%B8%80?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#NHK_MUSICGIFT https://twitter.com/hashtag/NHK_MUSICGIFT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#朝ドラあんぱん https://twitter.com/hashtag/%E6%9C%9D%E3%83%89%E3%83%A9%E3%81%82%E3%82%93%E3%81%B1%E3%82%93?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw