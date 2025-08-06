INORAN、アルバム『ニライカナイ-Rerecorded-』ジャケット写真公開。発売記念イベント開催発表も
INORANが、9月24日にリリースするニューアルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』のジャケットを公開した。
本作は、2007年にリリースされたソロ4thアルバム『ニライカナイ』をリレコーディング。沖縄に伝わる、海の彼方にある理想郷を表す「ニライカナイ」という言葉をタイトルに冠したオリジナル盤は、ソロワーク10周年の年に発表された1枚だ。現在のソロでは英詞をメインにしているINORANが、今改めて日本語詞を歌うということも、注目すべき点のひとつになっている。
光と影のみで表現された広い空間の中、INORANがマントを翻すジャケット写真は、ここまでソロアーティストとして音楽の旅を続けてきたINORANが、また新たな果てない旅に出ようとしている、“旅立ち”を表すかのようなビジュアルになっている。
このジャケット公開と同時に、本作品の発売を記念したスペシャル・イベントの詳細も発表された。東京、大阪、仙台、福岡の4ヶ所で、「通常盤」購入者を対象としたサイン会が実施され、さらに、キングレコード公式オンラインストア「KING e-SHOP」のみで発売される「KING e-SHOP限定盤」購入者を対象としたイベントの開催も決定した。こちらは、抽選によって選ばれた幸運なファンのみが参加できるプレミアムなイベントになるとのことなので、是非チェックしていただきたい。
さらにアルバム発売を記念して、9月27日〜11月15日の期間に開催されるライブツアー＜INORAN TOUR Determine 2025＞は、現在チケット先行予約真っ最中だ。2019年以来、約6年ぶりとなる全国ツアーは2007年に行われた＜TOUR 2007 Determine＞を再現するリバイブツアーになることが発表されている。
■アルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』
発売日：2025年9月24日（水）
◆通常盤（CD only）
品番：KICS-4228 POS：4988003- 660208
アルバム価格：定価3,520円（税込）
・通常盤先着購入特典：チケットファイル
詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICS-4228/
・収録内容
01. Determine
02. Unstoppable
03. Diffused reflection
04. Walk along
05. Cloudiness
06. 時の色
07. Anything
08. I miss you
09. Discus
10. 存在のカケラ
◆KING e-SHOP限定盤 -LP SIZE DIGIPAK仕様-
仕様：CD + Blu-ray ＋ 写真集 -LP SIZE デジパック仕様-＋オリジナルTシャツ
品番：NKZC-60/61 POS：4988003-656812
価格18,700円（税込）
商品ページ：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gECB-1801/
・CD：通常盤と同内容
・Blu-ray収録内容（予定）
「Determine」 Music Video
Making of「ニライカナイ -Rerecorded-」
・オリジナル写真集
・オリジナルTシャツ（サイズM / L / XL）
・初回封入特典：購入者限定イベント抽選参加券
イベント開催日程：11月22日（土）
会場：当選者のみにお知らせいたします。
イベント内容：トーク＆握手会
詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16428/
■リリースイベント
◆対象商品
2025年9月24日発売 INORAN『ニライカナイ -Rerecorded-』
通常盤：CD ONLY | KICS-4228 | 定価：￥3,520（税込）
・イベント内容：アナザージャケットサイン会
・日程：
9月20日（土）大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店
9月21日（日）東京・HMV&BOOKS SHIBUYA
10月4日（土）福岡・タワーレコード福岡パルコ店
10月19日（日）仙台・タワーレコード仙台パルコ店
※詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16421/
※店舗への直接のお問い合わせはご遠慮ください
■＜INORAN TOUR Determine 2025＞
2025年
09月27日（土） 渋谷CLUB QUATTRO
OPEN 16:15 / START 17:00
10月03日（金） 福岡DRUM Be-1
OPEN 18:00 / START 18:30
10月05日（日） 広島SECOND CRUTCH
OPEN 16:30 / START 17:00
10月11日（土） 梅田CLUB QUATTRO
OPEN 16:15 / START 17:00
10月12日（日） 神戸VARIT.
OPEN 16:30 / START 17:00
10月18日（土） 仙台darwin
OPEN 16:30 / START 17:00
10月25日（土） 水戸LIGHT HOUSE
OPEN 16:30 / START 17:00
10月26日（日） 柏PALOOZA
OPEN 16:15 / START 17:00
11月01日（土） 名古屋CLUB QUATTRO
OPEN 16:15 / START 17:00
11月02日（日） LIVE ROXY 静岡
OPEN 16:30 / START 17:00
11月15日（土） 渋谷CLUB QUATTRO
OPEN 16:15 / START 17:00
◆チケット料金
・プレミアム・チケット
スタンディング ￥11,000（税込）
※Tシャツ・チケット（FREE SIZE／公演ごとにプリント色違い）
※入場整列用リストバンド付
・通常チケット
スタンディング ￥8,000（税込）
※入場順は、(1)プレミアムチケット→ (2)通常チケット の順となります。
※いずれもドリンク代別
▼イープラス最速先行受付中
https://eplus.jp/inrn2025/
受付期間：8月11日（月・祝）23:59まで
関連リンク
◆INORAN レーベルサイト
◆INORAN オフィシャルサイト