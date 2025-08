■アルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』

発売日:2025年9月24日(水)

◆通常盤(CD only)

品番:KICS-4228 POS:4988003- 660208

アルバム価格:定価3,520円(税込)

・通常盤先着購入特典:チケットファイル

詳細:https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICS-4228/

・収録内容

01. Determine

02. Unstoppable

03. Diffused reflection

04. Walk along

05. Cloudiness

06. 時の色

07. Anything

08. I miss you

09. Discus

10. 存在のカケラ

◆KING e-SHOP限定盤 -LP SIZE DIGIPAK仕様-

仕様:CD + Blu-ray + 写真集 -LP SIZE デジパック仕様-+オリジナルTシャツ

品番:NKZC-60/61 POS:4988003-656812

価格18,700円(税込)

商品ページ:https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gECB-1801/



・CD:通常盤と同内容

・Blu-ray収録内容(予定)

「Determine」 Music Video

Making of「ニライカナイ -Rerecorded-」

・オリジナル写真集

・オリジナルTシャツ(サイズM / L / XL)

・初回封入特典:購入者限定イベント抽選参加券

イベント開催日程:11月22日(土)

会場:当選者のみにお知らせいたします。

イベント内容:トーク&握手会

詳細:https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16428/