神戸vs東洋大 スタメン発表
[8.6 天皇杯4回戦](ノエスタ)
※19:00開始
主審:小屋幸栄
副審:道山悟至、畠山大介
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 21 新井章太
DF 2 飯野七聖
DF 15 本多勇喜
DF 25 鍬先祐弥
DF 31 岩波拓也
MF 14 汰木康也
MF 18 井出遥也
MF 30 山内翔
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 27 エリキ
FW 29 小松蓮
控え
GK 32 ウボング・リチャード・マンデー
DF 23 広瀬陸斗
DF 4 山川哲史
DF 41 永戸勝也
DF 66 松田陸
MF 13 佐々木大樹
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
FW 9 宮代大聖
監督
吉田孝行
[東洋大]
先発
GK 22 磐井稜真
DF 2 荒井涼
DF 4 福原陽向
DF 5 山之内佑成
DF 27 岡部タリクカナイ颯斗
MF 6 田制裕作
MF 7 鍋島暖歩
MF 10 湯之前匡央
MF 32 宮本新
FW 9 村上力己
FW 14 高橋輝
控え
GK 1 上村倫士
DF 15 中村琉聖
DF 26 徳永崇人
DF 3 高橋愛翔
MF 12 仲野隼斗
MF 16 大橋斗唯
MF 18 西村龍留
MF 8 相澤亮太
FW 19 依田悠希
監督
井上卓也
※19:00開始
主審:小屋幸栄
副審:道山悟至、畠山大介
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 21 新井章太
DF 2 飯野七聖
DF 15 本多勇喜
DF 25 鍬先祐弥
DF 31 岩波拓也
MF 14 汰木康也
MF 18 井出遥也
MF 30 山内翔
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 27 エリキ
FW 29 小松蓮
控え
GK 32 ウボング・リチャード・マンデー
DF 23 広瀬陸斗
DF 41 永戸勝也
DF 66 松田陸
MF 13 佐々木大樹
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
FW 9 宮代大聖
監督
吉田孝行
[東洋大]
先発
GK 22 磐井稜真
DF 2 荒井涼
DF 4 福原陽向
DF 5 山之内佑成
DF 27 岡部タリクカナイ颯斗
MF 6 田制裕作
MF 7 鍋島暖歩
MF 10 湯之前匡央
MF 32 宮本新
FW 9 村上力己
FW 14 高橋輝
控え
GK 1 上村倫士
DF 15 中村琉聖
DF 26 徳永崇人
DF 3 高橋愛翔
MF 12 仲野隼斗
MF 16 大橋斗唯
MF 18 西村龍留
MF 8 相澤亮太
FW 19 依田悠希
監督
井上卓也